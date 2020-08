Reveal acquiert NexLP pour devenir la principale solution d'eDiscovery basée sur l'IA





Reveal fait un grand pas en avant dans sa mission consistant à donner accès à l'IA au plus grand nombre et à changer la manière dont les données électroniques sont gérées grâce à une solution de « nouvelle génération »

CHICAGO, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Reveal a annoncé aujourd'hui l'acquisition de NexLP, le principal logiciel d'intelligence artificielle du secteur juridique. Par cette acquisition, Reveal devient le leader du marché de la eDiscovery (procédure de communication préalable par voie électronique) de bout en bout alimentée par l'IA.

L'acquisition de NexLP marque une avancée notable pour le secteur de l'eDiscovery et positionne Reveal en tant que leader du marché de la nouvelle génération grâce au premier logiciel incluant l'examen, l'intelligence artificielle et le traitement de premier ordre au sein d'une solution tout compris permettant d'obtenir de meilleurs résultats et des informations relatives à la communication préalable de manière plus rapide.

« L'intelligence artificielle est l'avenir de l'eDiscovery. Nous avons acquis le leader dans ce domaine afin de garantir que notre plate-forme est alimentée par une technologie d'IA de pointe et soutenue par l'équipe de science des données de premier ordre de NexLP. », a déclaré Wendell Jisa, PDG de Reveal, « Cette intégration exclusive de NexLP AI à la solution de Reveal offre à nos clients l'opportunité d'inspirer l'évolution de la pratique du droit. »

La plate-forme d'intelligence artificielle de NexLP transforme des données disparates et non structurées ? y compris les communications par courriel, les discussions en ligne, les contrats et les documents juridiques ? en informations significatives pouvant servir à augmenter l'efficacité opérationnelle et atténuer les risques de façon proactive pour les équipes juridiques, d'entreprises et de conformité.

Les clients de Reveal ont désormais accès à la solution de nouvelle génération. Durant plus d'un an, les entreprises ont travaillé à l'intégration complète du logiciel d'intelligence artificielle de NexLP au sein du logiciel d'examen de Reveal. Toutes les fonctionnalités, y compris les capacités exclusives de l'industrie à exécuter plusieurs modèles d'IA, ainsi que toutes les fonctionnalités à venir, sont incluses dans le logiciel standard de Reveal. La plate-forme d'intelligence artificielle de NexLP demeurera disponible en tant qu'application autonome pour les clients actuels.

Dans le cadre de l'acquisition, Jay Leib, co-fondateur et PDG de NexLP, rejoint l'équipe de direction de Reveal en tant que vice-président exécutif de l'innovation et de la stratégie.

« Après avoir étudié tous les principaux acteurs du secteur, nous avons choisi Reveal car ils offrent de loin la technologie la plus complète et la plus orientée vers les solutions du marché et car nous avons une vision commune de l'avenir des technologies juridiques. », a déclaré Jay Leib, vice-président exécutif de l'innovation et de la stratégie chez Reveal, « L'empreinte mondiale de Reveal et sa capacité à déployer la solution Reveal dans le cloud ou sur site nous permettent d'accroître rapidement l'adoption de l'IA par des dizaines de milliers de professionnels du droit, des risques et de la conformité. Nos clients et partenaires existants seront ravis que nous puissions étendre nos capacités en rejoignant Reveal. »

L'acquisition de NexLP constitue le second investissement majeur de Reveal depuis que Gallant Capital Partners, une société d'investissement basée à Los Angeles, a pris une participation majoritaire dans Reveal en 2018. En juin 2019, Reveal a acquis Mindseye Solutions, une solution logicielle de pointe de traitement et d'examen préliminaire des affaires.

À propos de Reveal Data Corporation

Reveal aide les professionnels du droit à résoudre des problèmes complexes liés à la communication préalable. En tant que fournisseur basé sur le cloud de logiciels d'eDiscovery, de gestion des risques et de conformité, Reveal propose une gamme complète de fonctionnalités de traitement, d'examen préalable des affaires, d'examen et d'intelligence artificielle. Reveal compte parmi ses clients des sociétés figurant au classement Fortune 500, des prestataires de services juridiques, des agences gouvernementales et des institutions financières dans plus de 40 pays sur les cinq continents. Avec des options de déploiement dans le cloud ou sur site, un design utilisateur intuitif, des interfaces utilisateur multilingues et la détection automatique de plus de 160 langues, Reveal accélère l'examen juridique et économise ainsi du temps et de l'argent pour ses utilisateurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.revealdata.com.

À propos de NexLP

Le Story Enginetm de NexLP fait appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour obtenir des informations exploitables à partir de données structurées et non structurées afin d'aider les équipes juridiques, d'entreprises et de conformité à atténuer de manière proactive les risques et les opportunités inexploitées plus rapidement et avec une meilleure compréhension du contexte. En 2014, NexLP a été sélectionnée pour devenir membre de TechStars Chicago. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.nexlp.com.

