ANA Therapeutics et Quotient Sciences annoncent un partenariat pour fabriquer du niclosamide, médicament candidat qui pourrait devenir un traitement potentiel contre la COVID-19





ANA Therapeutics, une start-up de biotechnologie basée dans la Silicon Valley, et Quotient Sciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de développement et fabrication de médicaments, ont annoncé aujourd'hui un partenariat en vue de permettre la fabrication du médicament candidat d'ANA Therapeutics, l'ANA001 (gélules de niclosamide), que la société est en train de développer en tant que traitement potentiel de la COVID-19. Dans le cadre de cette collaboration, Quotient intensifiera la formulation en gélule, caractérisera et optimisera le processus de fabrication, tout en assurant la continuité du produit médicamenteux pendant les essais cliniques.

Des expériences en laboratoire ont montré que le niclosamide empêchait la réplication du SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19), ce qui en fait un candidat prometteur pour réduire la propagation de la COVID-19. Le niclosamide a déjà été approuvé par la FDA comme traitement contre le ténia et, bien qu'il ne soit pas actuellement commercialisé aux États-Unis, il figure sur la Liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la Santé, et est utilisé depuis des décennies pour traiter en toute sécurité des millions de personnes à travers le monde.

« Nous avons sélectionné Quotient Sciences comme partenaire de développement et fabrication, et notre plan est simple », a déclaré Andrew Bartynski, directeur de l'exploitation chez ANA Therapeutics. « Le niclosamide a le potentiel d'être un agent antiviral efficace pour lutter contre la COVID-19, et notre objectif principal est de mener à bien un essai clinique visant à déterminer son efficacité dans le traitement des patients atteints de COVID-19. Pour atteindre cette étape importante, la vitesse et l'agilité de Quotient vont jouer un rôle clé. »

Mark Egerton, Ph.D., PDG de Quotient Sciences, a confié pour sa part : « Nous sommes fiers de nous associer à ANA Therapeutics et d'apporter notre contribution dans leur recherche d'un traitement pour lutter contre cette pandémie de coronavirus. Notre expérience et nos approches souples en matière de fabrication vont permettre à ANA Therapeutics de lancer des tests cliniques dans un délai accéléré. »

Selon les termes de cet accord, ANA Therapeutics aura accès à l'expertise de Quotient dans les domaines de la formulation et la fabrication, l'objectif étant de développer et fournir rapidement le produit pharmaceutique à des fins d'essais cliniques pivots, prévus pour le troisième trimestre 2020. Le programme sera mené dans les installations de Quotient à Garnet Valley, en Pennsylvanie.

À propos d'Ana Therapeutics

ANA Therapeutics est une start-up de biotechnologie, basée dans la Silicon Valley, qui travaille au développement du niclosamide en tant que traitement antiviral sûr et largement accessible pour les patients atteints de la COVID-19. Composé peu coûteux, évolutif et bien toléré, le niclosamide pourrait devenir un traitement indispensable pour aider les personnes qui contractent le nouveau coronavirus à vaincre la maladie.

À propos de Quotient Sciences

Quotient Sciences est une organisation mondiale innovatrice de développement pharmaceutique et de fabrication clinique et commerciale, qui fournit des services à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie biotechnologique. Offrant à la fois des compétences spécialisées et des processus intégrés agiles, Quotient Sciences est en mesure de proposer des solutions personnalisées qui réduisent considérablement le temps et le coût de mise sur le marché des médicaments. Tout ce que nous accomplissons est motivé par une conviction profonde et partagée dans l'ensemble de l'organisation, selon laquelle les molécules doivent rapidement devenir des remèdes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 18:15 et diffusé par :