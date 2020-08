Perturbation de l'impression du journal Le Devoir pour la région de la ville de Québec et de l'Est du Québec





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Un bris mécanique survenu aujourd'hui chez l'imprimeur desservant la ville de Québec et ses environs retardera la livraison de l'édition du Devoir du mercredi 12 août 2020. Les copies de l'édition du jour ne pourront pas être acheminées au domicile de ses abonnés ni chez les dépositaires pour la journée de mercredi.

Ce bris touche les abonnés de la région de la ville de Québec et de l'Est du Québec.

Les activités d'impression devraient revenir à la normale en cours de journée mercredi. Les abonnés papier recevront l'édition manquante du mercredi 12 août conjointement avec celle du jeudi 13 août, livrée à leur porte à l'heure habituelle le jeudi matin. L'édition manquante du mercredi 12 août sera également disponible en kiosque, le jeudi 13 août.



La distribution et la disponibilité du Devoir pour Montréal et le reste du Québec ne sont pas affectées.

Nous nous excusons pour les inconvénients à tous nos fidèles lecteurs.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, et sur ses applications mobiles et tablettes. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant n'appartenant à aucun groupe.

