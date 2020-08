Baxter Canada diffuse le rapport de l'an deux du programme « Bien chez soi » avec la Croix-Rouge canadienne





Un montant de plus de 300 000 $ en contributions au cours des deux dernières années a permis d'aider des milliers de Canadiens vulnérables

MISSISSAUGA ON, le 11 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Baxter Canada a diffusé le rapport de l'an deux du programme national de dons « Bien chez soi », fruit de son partenariat avec la Croix-Rouge canadienne. Depuis la création du partenariat, en 2018, Baxter Canada a remis plus de 300 000 $ en dons pour améliorer l'accès aux ressources essentielles pour les patients qui retournent à la maison après un séjour à l'hôpital. Ce soutien est plus que nécessaire en raison du grand nombre de Canadiens qui n'ont pas les ressources financières ou logistiques qu'il leur faut pour retourner à la maison, situation qui est source d'anxiété et de stress.

« Baxter Canada est fière de soutenir les personnes de nos communautés qui ont besoin d'un coup de main. Le programme Bien chez soi a été conçu spécialement pour améliorer l'expérience du retour à la maison après un séjour à l'hôpital », affirme Stephen Thompson, président-directeur général de Baxter Canada. « Notre partenariat unique avec la Croix-Rouge canadienne, appuyé par nos employées et employés dévoués de partout au pays, nous permet d'avoir une incidence sociale importante qui contribue à sauver et préserver des vies. »

Les employées et employés de Baxter créent un changement positif grâce aux possibilités de bénévolat offertes par le programme. L'initiative « Bien chez soi » est un projet de rédaction de cartes postales par l'entremise duquel les employées et employés écrivent des messages encourageants destinés aux personnes âgées du Nord-Est de l'Ontario. Cette activité est offerte par l'intermédiaire du programme PATH, de la Croix-Rouge canadienne. Pendant l'année 2019 seulement, les employées et employés ont rédigé plus de 1 900 cartes postales.

Le rapport souligne les contributions de Baxter grâce à son programme qui le distingue, Bien chez soi :

Le programme de prêt d'équipement médical (Health Equipment Loan Program, HELP) permet d'offrir de l'équipement médical essentiel aux personnes résidant en Colombie-Britannique et au Yukon qui se rétablissent d'une maladie ou d'une blessure. Grâce au soutien de Baxter :

Une nouvelle personne a été embauchée à temps plein pour coordonner les nouveaux bénévoles du programme HELP de la région du Lower Mainland, en Colombie-Britannique.

Un nombre supplémentaire de 133 nouveaux bénévoles ont été recrutés et ont créé la plus grande influence dans les communautés de Vancouver , Surrey et Richmond .

Le programme d'assistance prioritaire aux personnes en transition à la maison (Priority Assistance to Transition Home, PATH) permet aux personnes âgées qui n'ont pas de système de soutien de se sentir entourées et en sécurité dans le cadre de leur rétablissement à la maison. Le soutien de Baxter en Ontario a permis d'obtenir les résultats suivants :

3 262 clients de PATH incluant 3 177 transitions sécuritaires de l'hôpital à la maison;

Un nombre supplémentaire de 79 clients du programme PATH dans le Nord-Est de l' Ontario bénéficiant d'une transition sécuritaire de l'hôpital à la maison;

bénéficiant d'une transition sécuritaire de l'hôpital à la maison; 619 aiguillages de clients vers les ressources communautaires;

575 visites axées sur les soins aux clients après leur première transition vers la maison.

La banque alimentaire ambulante permet d'offrir un service essentiel aux personnes vulnérables de la région du Grand Toronto. Grâce au soutien de Baxter, les employées et employés ont :

donné 600 livres de nourriture pendant la campagne de collecte d'aliments annuelle de l'entreprise, en octobre 2019;

fait 355 heures de bénévolat pour aider à emballer 1 012 corbeilles de denrées alimentaires pour 632 clients bénéficiant de la banque alimentaire.

Baxter Canada et la Croix-Rouge canadienne en sont à leur troisième année de ce partenariat unique. À l'avenir, le programme élargira ses services de livraison directe, dans le cadre du programme PATH, pour servir des communautés clés du Nord-Est de l'Ontario ainsi que dans le cadre du programme Homeward Bound (Sur le chemin du retour) dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Le programme aidera aussi la Croix-Rouge canadienne à collaborer avec des hôpitaux partenaires pour recueillir et analyser les données des hôpitaux des patients PATH. Il contribuera aussi à intégrer un nouveau modèle de bénévoles au programme PATH. Des efforts de participation communautaire seront aussi déployés dans la région du Lower Mainland, en Colombie-Britannique, pour recruter et former de nouveaux bénévoles pour le programme HELP.

Pour en savoir plus sur les façons de soutenir la Croix-Rouge canadienne, consultez le site www.croixrouge.ca. Pour voir comment le programme Bien chez soi de Baxter vient en aide aux communautés insuffisamment desservies, consultez le rapport d'impact de l'an deux et #BaxterGivesBack et @baxter_intl sur les médias sociaux.

À propos de Baxter Canada

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur le portefeuille de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de Baxter. Au Canada, nous opérons à l'intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des vies rencontrent les professionnels de la santé qui rendent cela possible depuis 83 ans. Offrant des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais à ses employées et employés dans le monde entier de s'appuyer sur son riche historique de découvertes médicales pour faire progresser la prochaine génération d'innovations transformatrices en matière de soins de santé. Baxter Canada emploie plus de 1 221 personnes, principalement à Mississauga, en Ontario, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services techniques, ainsi qu'à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse essentielles au soutien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.baxter.ca et suivez Baxter sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Baxter est une marque déposée de Baxter International Inc.

