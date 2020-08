William Blair poursuit son expansion en Europe





William Blair, la société spécialisée mondiale haut de gamme jouissant d'une expertise dans les services bancaires d'investissement, la gestion de placements, et la gestion de patrimoine privé, a annoncé aujourd'hui le recrutement d'Arthur van der Goes. M. van der Goes rejoint l'équipe mondiale de la banque d'investissement de consommation et de détail, en tant que directeur général. M. van der Goes dont la mission se concentrera sur les produits alimentaires et les boissons, sera basé à Amsterdam, une localisation qui renforce le solide engagement de la firme envers la région du Benelux et, plus largement, l'Europe.

« Nous continuons d'étendre notre présence en Europe et investissons dans notre équipe pour mieux servir nos clients à travers le continent », a déclaré Anu Sharma, directeur des services bancaires d'investissement en Europe. « Nous servons les clients européens depuis longtemps avec des résultats exceptionnels, et, avec l'arrivée d'Arthur, nous sommes ravis de maintenir notre solide dynamique transactionnelle dans le secteur grand public. »

Fort de plus de 20 années d'expérience dans le secteur, M. van der Goes rejoint William Blair en provenance de Rabobank à Amsterdam. Dernièrement, il était directeur général de l'équipe F&A agroalimentaire, responsable des transactions F&A du marché intermédiaire aux Pays-Bas, et de la couverture des clients de protéines animales, en Europe. Auparavant, il a occupé divers postes chez ING à Amsterdam, New York et Londres, conseillant des clients sur des transactions de financement d'entreprise dans divers secteurs. Arthur van der Goes est titulaire d'une maitrise en économie financière, de la Vrije Universiteit à Amsterdam.

« Arthur apporte à l'équipe une expérience et des capacités étendues de conseil en F&A, de haut niveau », a indiqué Adam Filkin, directeur général et chef de l'équipe des services bancaires d'investissement de consommation et de détail. « Son savoir-faire a été largement démontré en matière de transactions F&A dans les secteurs de la consommation, des produits alimentaires et des boissons, et de l'agriculture, pour de nombreux clients à travers l'Europe. Nous sommes ravis qu'il se joigne à nous pour nous aider à établir notre présence dans la région. »

En 2019, William Blair a débloqué plus de 100 milliards USD de valeur pour ses clients, menant à son terme 245 transactions. Plus d'un tiers des transactions F&A engageaient des contreparties transfrontalières couvrant 23 pays. Au cours des cinq dernières années, William Blair a été une société de conseil en F&A très active en Europe, ayant conclu 151 engagements de conseil, d'une valeur transactionnelle cumulée totale de plus de 27,3 milliards ?.

À propos de William Blair Investment Banking

Le groupe de services bancaires d'investissement, de William Blair permet aux entreprises, aux promoteurs financiers et aux propriétaires/entrepreneurs du monde entier d'atteindre leurs objectifs de croissance, de liquidité et de financement. Puisant dans le capital intellectuel collectif et la profonde expertise sectorielle d'une équipe mondiale qui atteint plus de 20 villes sur quatre continents, le groupe de services bancaires d'investissement offre une approche rigoureuse et innovante envers les projets consultatifs des conseils d'administration des entreprises, les fusions et acquisitions, et le financement par actions et par emprunt. Au cours des cinq dernières années, l'équipe a réalisé plus de 1 050 transactions de conseil et de marchés financiers, totalisant plus de 365 milliards USD pour nos clients.

À propos de William Blair

William Blair est une société spécialisée mondiale haut de gamme, jouissant d'une expertise dans les services bancaires d'investissement, la gestion de placements et la gestion de patrimoine privé. Nous fournissons des solutions, des stratégies et des services de conseil répondant aux besoins changeants de nos clients. En tant que société indépendante détenue par ses employés, conjointement avec nos partenaires stratégiques, nous exerçons nos activités dans plus de 20 bureaux à travers le monde.*

*Inclut les partenariats stratégiques avec Allier Capital, BDA Partners, et Poalim Capital Markets.

