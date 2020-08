Plastiques Flexibülb Inc obtient le prestigieux certificat Diamant de Bombardier pour une 2ième année consécutive.





Plastiques Flexibülb Inc, un manufacturier canadien de composantes non-métalliques pour l'industrie aéronautique, s'est de nouveau fait décerner le prestigieux certificat Diamant de Bombardier pour ses performances durant l'année 2019, répétant l'exploit de 2018.

Le programme des Prix Diamant de Bombardier sert à honorer les fournisseurs ayant démontré leur excellence soutenue sur les plans des performances opérationnelles et de la compétitivité ainsi que pour leur engagement à s'améliorer en permanence en 2019. Seulement 5 fournisseurs ont reçu cette distinction pour l'année 2019.

L'éventail des produits de Plastiques Flexibülb Inc inclut des panneaux et des assemblages de finition intérieure, des pièces structurelles en nid d'abeille, des pièces non-métalliques machinées et plusieurs produits élastomères.

Plastiques Flexibülb a participé à chacun des programmes de Bombardier au cours des 35 dernières années, et fournit activement diverses composantes pour les plateformes d'avions d'affaire Learjet, Challenger et Global.

« Nous étions fiers l'an dernier d'être sélectionnés l'un des trois Fournisseurs Diamant initiaux à travers la chaine d'approvisionnement mondiale de Bombardier. Se voir reconnaitre pour une deuxième année consécutive est un exploit doublement remarquable considérant que nous expédions à presque tous les jours aux différentes usines de Bombardier, et témoigne de notre engagement soutenu à atteindre l'excellence. J'aimerais personnellement remercier tous nos valeureux employés pour leur passion, leur dévouement et leur engagement, ainsi que Bombardier pour leur soutien de la communauté aéronautique québécoise et canadienne. Nous entendons faire croitre notre relation privilégiée avec Bombardier au cours des prochaines années. » a déclaré M. Louis-Martin Tellier, Directeur Général de Plastiques Flexibülb Inc.

Plastiques Flexibülb Inc.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 15:40 et diffusé par :