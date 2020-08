Le gouvernement du Canada offre son soutien aux Autochtones vivant en milieu urbain pour les aider à faire face à la pandémie de COVID-19





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, a souligné les organisations nationales qui ont reçu des fonds cruciaux pour veiller à la sécurité et au bien-être des Autochtones vivant en milieu urbain au pays. Le gouvernement a octroyé 24,6 millions de dollars aux associations nationales des centres d'amitié, à la 2 Spirits in Motion Society et au Congrès des peuples autochtones.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec des organismes et communautés qui offre des services aux membres des Premières Nations vivant hors réserve et aux Autochtones vivant en milieu urbain.

Les fonds serviront à financer des projets d'envergure nationale pour répondre aux besoins criants des Autochtones durant la crise, notamment des ressources pour garantir la sécurité alimentaire, des services de soutien en santé mentale, des ressources pour combler les besoins en logement et des provisions d'urgence, ainsi qu'à élaborer un plan national d'intervention en cas de pandémie fondée sur la bispiritualité. De même, le financement pourra aider à répondre à d'autres besoins comme du soutien aux aînés, du transport et du matériel d'apprentissage pour les enfants et les jeunes Autochtones.

Entre la mi-mars et mai 2020, le gouvernement du Canada a octroyé un total de 90 millions de dollars, dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, pour aider des organismes et communautés autochtones dans leurs efforts visant à épauler les membres des Premières Nations hors réserve et les Autochtones vivant en milieu urbain durant la pandémie de COVID-19.

Près de 260 organismes et communautés autochtones au pays ont reçu un appui dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Les fonds servent à répondre aux besoins criants des membres des Premières Nations vivant hors réserve et des Autochtones vivant en milieu urbain durant la pandémie.

Citation

« Alors que la COVID-19 continue de toucher l'ensemble de la population canadienne, je tiens à souligner l'incroyable travail de ces organismes autochtones qui offrent des services et programmes holistiques et adaptés à la culture aux Autochtones durant la pandémie. Grâce au travail acharné et au dévouement de ces organismes, les membres des Premières Nations vivant hors réserve et les Autochtones vivant en milieu urbain ont pu voir leurs besoins criants et uniques satisfaits durant la crise. »

L'honorable Marc Miller,

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Cette aide fait partie des 1,7 milliard de dollars qui ont été engagés pour appuyer expressément les communautés et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les projets financés par le volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus national d'appel de propositions.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries du pays dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Liens connexes

Fonds de soutien aux communautés autochtones : Allocations aux communautés et organisations

Fonds de soutien aux communautés autochtones : Organisations et communautés autochtones urbaines et hors réserve

Fonds de soutien aux communautés autochtones

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

