Le centre de création Usine C renouvelle son équipement technique pour le bonheur des artistes





Le gouvernement du Canada appuie l'Usine C de Montréal dans la réalisation de travaux importants à l'ensemble du bâtiment

MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - En investissant dans les lieux de création, le gouvernement du Canada soutient les artistes et leurs oeuvres, assurant ainsi le développement d'un secteur culturel fort et diversifié dont profite toute la population canadienne.

C'est dans cet esprit que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1 504 516 dollars à l'Usine C pour l'installation de nouveaux systèmes de sécurité ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements sonores et scéniques qui rehausseront le confort des usagers.

Cette aide est accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Elle permettra également à l'organisme d'adapter les espaces de création, ce qui améliorera l'insonorisation des salles et les conditions de répétition des artistes.

Citations

« Il est essentiel de soutenir les artistes de notre industrie créative. L'Usine C est reconnue aux quatre coins du pays et du monde comme un centre culturel où cohabitent la musique, la danse, le théâtre et les arts médiatiques. Notre gouvernement est fier de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des artistes qui y travaillent et d'optimiser l'utilisation de l'Usine C. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Après 25 ans de bons et loyaux services, l'Usine C, lieu phare de la création contemporaine nationale et internationale, avait besoin d'importantes mises aux normes et de rénovations. La précieuse contribution de Patrimoine canadien, annoncée aujourd'hui, permettra à l'Usine C de profiter du temps de pause imposé par la pandémie pour faire peau neuve avec la complicité de ses réputés architectes Saucier + Perrotte afin d'améliorer l'accueil réservé à ses artistes et à son public dès janvier 2021. »

- Danièle de Fontenay, directrice générale et artistique, Usine C

Les faits en bref

Fondée en 1995, l'Usine C est un organisme montréalais sans but lucratif dont le mandat consiste à produire, créer et présenter des spectacles professionnels de théâtre, de danse, de musique et d'arts médiatiques. L'Usine C occupe un ancien bâtiment industriel de 50 000 pieds carrés dans le quartier Centre-Sud de Montréal dont elle est propriétaire. Transformé en 1995, ce lieu compte une salle de capacité intermédiaire à géométrie variable de 470 sièges, une salle de 130 places et une salle de répétition.

En tant que centre de création et de diffusion pluridisciplinaire, l'Usine C offre aux artistes des résidences de création et elle programme des oeuvres percutantes d'ici et d'ailleurs, toutes générations confondues. Elle vise à favoriser une pollinisation fertile des idées et l'émulation entre créateurs de différentes provenances ainsi qu'à provoquer le croisement des disciplines et des publics.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html

L'Usine C

http://usine-c.com/

