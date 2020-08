Installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques à Oakville





OAKVILLE, ON, le 11 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'agir de la sorte maintenant que nous rouvrons l'économie et que nous planifions notre reprise pour l'après-COVID-19.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 220 000 $ pour installer 44 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) supplémentaires à Oakville afin d'aménager un réseau de bornes dans les zones de grand trafic routier.

Les fonds pour ce projet proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada. Celui-ci contribue à réaliser l'objectif ambitieux du gouvernement du Canada : faire en sorte que d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus soient des véhicules zéro émission. Cet investissement s'inscrit dans la suite logique de l'engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada a investi plus de 300 M$ pour déployer un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour VE ainsi que pour aménager des stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Cet investissement comprend également l'aménagement de bornes de recharge à proximité de zones centrales, comme des immeubles résidentiels, des lieux publics et des lieux de travail.

Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront conduire et recharger leur VE partout au pays, y compris dans leurs lieux de vie, de travail et de loisir. Du soutien est également accordé pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement continue d'appuyer des projets d'infrastructures vertes qui faciliteront, pour les Canadiens, l'adoption de véhicules à zéro émission dans la transition de notre pays vers un avenir sobre en carbone.

« Nous offrons des options plus écologiques aux Canadiens afin qu'ils puissent conduire là où ils le souhaitent. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les investissements dans le transport durable sont essentiels pour nous permettre de créer des collectivités saines et durables où il fait bon vivre. Grâce à cet investissement et à l'aménagement de nouvelles bornes de recharge, il sera plus facile de se déplacer à bord d'un véhicule électrique dans notre région. Je suis emballée de voir les retombées positives de cette nouvelle technologie non seulement pour Oakville, mais aussi pour l'environnement. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et députée d'Oakville

« Oakville est l'une des villes qui compte le plus grand nombre de propriétaires de véhicules électriques par personne en Ontario. En facilitant l'accès aux infrastructures pour véhicules électriques grâce au Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, nous serons en mesure de réduire les émissions globales de gaz à effet de serre de notre ville. Oakville est fière de faire équipe avec le gouvernement fédéral pour créer un avenir carboneutre. »

Rob Burton

Maire d'Oakville

