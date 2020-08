Le gouvernement offre son soutien aux organisations autochtones urbaines du Québec dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et Projets autochtones du Québec ont annoncé les treize organismes autochtones du Québec qui ont reçu 2,7 millions de dollars en financement dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour les aider à assurer la prestation de services et programmes grandement nécessaires aux Autochtones vivant en milieu urbain.

Outre Projets autochtones du Québec, les organismes suivants ont également reçu un soutien financier : le Conseil de la Nation Atikamekw, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations, le Centre de justice des premiers peuples de Montréal, le Centre de santé de Kanesatake inc., la Nation Micmac de Gespeg, le Réseau de la communauté autochtone à Montréal, le Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc., le Native Women's Shelter of Montreal, le Regroupement Mamit-Innuat, Resilience Montreal, la Southern Quebec Inuit Association et la Waseskun Healing Community.

Le gouvernement du Canada octroie ce financement afin que les organismes autochtones du Québec puissent répondre aux besoins criants des Autochtones vivant en milieu urbain pendant la pandémie. Les fonds permettront d'offrir des ressources pour garantir la sécurité alimentaire, des services de soutien en santé mentale, des ressources pour lutter contre l'itinérance et des provisions d'urgence et ainsi voir à la sécurité et au bien-être des Autochtones.

Depuis le début de la pandémie, Services aux Autochtones Canada travaille en étroite collaboration avec des organismes autochtones pour aider les sans-abri autochtones de la région de Montréal. L'un des organismes épaulés, Projets autochtones du Québec, tend à offrir un refuge adapté à la culture aux hommes et femmes autochtones déjà vulnérables à Montréal pendant la pandémie de COVID-19.

Le Native Women's Shelter of Montreal et Resilience Montreal font aussi partie des organisations qui reçoivent du soutien financier. Ils ont fourni des services d'urgence à la population de sans-abri autochtones de Montréal tout au long de la pandémie.

Le Fonds de soutien aux communautés autochtones a investi un total de 90 millions de dollars dans les organisations autochtones offrant des services aux membres des Premières Nations vivant hors réserve et aux Autochtones vivant en milieu urbain. Environ 260 organisations autochtones de partout au pays ont reçu du soutien dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

Citations

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons vu d'incroyables mesures prises par des organisations soutenant les membres des Premières Nations vivant hors réserve et les Autochtones en milieu urbain. Cette annonce permettra à Projets Autochtones du Québec, et aux douze autres organisations du Québec qui reçoivent du financement de continuer à fournir les services essentiels nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des membres de leur communauté pendant cette période difficile. Je suis touché par votre travail et je vous remercie pour tout ce que vous faites. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« À titre de ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier- Sainte-Marie, je suis heureux de constater que l'annonce d'aujourd'hui permettra de soutenir treize organismes autochtones de la province de Québec qui continuent d'offrir des services immédiats et essentiels aux peuples autochtones vivant dans les centres urbains. En ces temps difficiles, nous devons non seulement assurer la santé des peuples autochtones, mais aussi continuer à aider ces organismes qui offrent des environnements culturellement sécuritaires. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier- Sainte-Marie

« Projets autochtones du Québec (PAQ) est heureux d'avoir l'occasion de remercier personnellement le ministre Miller et son ministère de soutenir ses programmes et services destinés aux Autochtones sans-abri en milieu urbain à Montréal. La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tout le monde, mais pour ceux qui n'ont pas de maison où ils peuvent s'isoler, ou de cuisine où ils peuvent préparer un repas, ces derniers mois ont été extrêmement difficiles, et souvent accablants. Le financement reçu de Services aux Autochtones Canada permettra à des organisations comme PAQ de s'assurer que la communauté autochtone urbaine dispose des services de base dont elle a besoin pour rester en sécurité et en bonne santé tout au long de la pandémie. PAQ se servira des fonds pour garantir un accès au logement et à d'autres services de base aux Autochtones combattant un alcoolisme chronique et grave, certains des membres les plus vulnérables de notre communauté qui se voient souvent refuser l'accès aux services d'hébergement traditionnels. »

Heather Johnston

Projets autochtones du Québec

Faits en bref

Cette aide fait partie des 1,7 milliard de dollars qui ont été engagés pour appuyer expressément les communautés et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les projets financés par le volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus d'appel de propositions national.

Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries du pays dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

