Le Mazda CX-3 2021 : La taille d'une sous-compacte et une conduite enjouée





Offert avec le CarPlay MC sans fil d'Apple et un groupe esthétique personnalisé, le CX-3 est prêt pour la vie urbaine

Le Mazda CX-3 2021 sera mis en vente avec un PDSF[1] de base de 21 300 $ et arrivera chez les concessionnaires dès octobre

RICHMOND HILL, ON, le 11 août 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui que le multisegment sous-compacte Mazda CX-3 2021 arrivera chez les concessionnaires à compter d'octobre, avec un style contemporain et une dynamique de conduite des plus engageantes. Qu'importe le modèle choisi, le CX-3 continuera d'offrir des caractéristiques haut de gamme qui le distinguent de ses concurrents, tout en offrant une vaste sélection d'options à ceux qui souhaitent découvrir les vertus de la famille de véhicules multisegments de Mazda.

Le Mazda CX-3 de 2021 est toujours offert avec le moteur quatre cylindres Skyactiv-G de 2,0 L, dont la puissance nominale est de 148 chevaux et le couple est de 146 pi-lb. Sa traction avant de série est jumelée à une transmission automatique performante à six vitesses Skyactiv-Drive, avec modes de changement de vitesse manuel et Sport qui produisent une expérience de conduite enjouée. Pour ceux qui cherchent à s'aventurer à l'extérieur de la ville, la traction intégrale prédictive i-Activ de Mazda est disponible sur le CX-3.

Le Mazda CX-3 GX réunit style et substance sous toutes ses coutures. Le CarPlayMC d'Apple, le système Android AutoMC, les phares automatisés et le système de Contrôle Plus de vecteur de la force G sont offerts de série. Il est aussi doté d'un écran tactile couleur de sept pouces avec Mazda ConnectMC, de la connectivité mains libres Bluetooth pour le téléphone et les appareils audio et d'une chaîne stéréo à six haut-parleurs. Ces différents dispositifs sont contrôlés en toute sécurité au moyen du bouton de commande multifonctions ou à partir des commandes placées sur le volant. Parmi les autres caractéristiques de première qualité, mentionnons le frein de stationnement électronique avec fonction d'immobilisation automatique, le démarrage à bouton-poussoir, un système d'accès sans clé à distance illuminé, des fenêtres électriques à commande monotouche du côté conducteur et des sièges en tissu.

Pour circuler l'esprit en paix dans le grouillant environnement urbain, le CX-3 GX 2021 est équipé de série des caractéristiques de sécurité i-Activsense les plus essentielles : le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système avancé de surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière et une caméra arrière à grand angle de vue.

Un échelon au-dessus, le CX-3 GS présente une foule de caractéristiques supplémentaires qui viennent enrichir le niveau de qualité et de commodité. À l'intérieur du CX-3 GS, les occupants profitent d'une sellerie en tissu de qualité supérieure, de sièges avant chauffants, du réglage en hauteur du siège passager, d'un accoudoir central à l'arrière avec porte-gobelets et de commandes automatiques de la climatisation. Le conducteur bénéficie d'un volant chauffant gainé de cuir, d'un pommeau de vitesses également en cuir, mais aussi de phares automatisés et de rétroviseurs extérieurs chauffés. Des essuie-glaces avant avec détection de pluie assurent votre paix d'esprit lors des journées pluvieuses, sans oublier l'essuie-glace arrière qui vient compléter le tout. À l'extérieur, le GS reçoit également des jantes en alliage de 16 pouces, d'élégants piliers noir ébène et une calandre avant argentée.

En primeur pour 2021, le CX-3 GS peut être équipé d'un ensemble d'apparence personnalisé, qui comprend une sellerie en similicuir avec insertions en suède brun sur les sièges avant, le tableau de bord et les panneaux de porte, des jantes particulières de 16 po en alliage, des rétroviseurs extérieurs noirs et une discrète calandre avant noire qui produit un effet de profondeur et de raffinement.

Pour une esthétique différente, l'ensemble De luxe GS est également offert comme option de rechange à l'ensemble d'apparence personnalisé. L'ensemble De luxe comprend une sellerie en similicuir avec insertions en tissu de première qualité et un toit ouvrant électrique à commande monotouche. Une surpiqûre exclusive vient enjoliver les accoudoirs noirs des portes avant et arrière et le panneau de console latérale en tissu Soft Touch, ainsi que les insertions gris foncé des portes avant et arrière et la décoration des panneaux de tableau de bord en tissu Soft Touch. Des pourtours en chrome satiné ajoutent une touche d'élégance contrastée aux lucarnes de ventilation et aux poignées de porte intérieures.

Le CX-3 GT affiche une allure moderne au sein de la catégorie des multisegments sous-compacts, avec un éclairage à DEL pour les phares de jour et de nuit ainsi que pour les feux arrière. Aussi efficaces qu'élégants, les phares avant à DEL bénéficient d'un système d'éclairage adaptatif avec fonction d'autonivellement, pour une visibilité accrue dans les virages. D'autres caractéristiques viennent s'ajouter à la liste d'équipements du modèle GT, comme un système audio haut de gamme BoseMD à sept haut-parleurs avec caisson d'extrêmes basses monté dans la cavité du pneu de secours, un système de navigation, le CarPlayMC sans fil d'Apple, la radio satellite SiriusXMC (avec abonnement d'essai de 3 mois), une sellerie en cuir, un système d'accès sans clé haut de gamme, un siège du conducteur à commande électrique et fonction de mémoire et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique.

D'autres exclusivités, cette fois d'ordre esthétique, s'ajoutent à l'intérieur, avec des insertions en Grand Luxe SuedeMD gris au niveau des portes, une décoration en tissu Soft Touch sur le panneau de tableau de bord avec surpiqûre, des accoudoirs de porte avant et arrière noirs avec surpiqûre, des pourtours en chrome satiné accentués d'un liseré rouge foncé aux lucarnes de ventilation et aux poignées de porte, et plus encore.

Aucun effort n'a été sacrifié au niveau de la sécurité pour le CX-3 GT, qui bénéficie, de série, de la gamme complète des dispositifs de sécurité i-Activsense. Le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda, avec fonction arrêt/départ, est d'un précieux recours lors des longs parcours ou lorsque le trafic est lourd. Le système intelligent d'aide au freinage, l'avertissement de sortie de voie, le système de commande des feux de route, l'écran couleur de conduite active et le système d'identification des panneaux de signalisation sont tous inclus pour une plus grande tranquillité d'esprit, tant pour le conducteur que pour ses passagers. Pour 2021, la fonction de détection de piétons a été améliorée et fonctionne désormais dans les conditions nocturnes.

PDSF1 DU MAZDA CX-3 2021 :



Traction avant Traction intégrale i-Activ GX M6 21 300 $ - GX A6 22 600 $ - GS 23 650 $ 25 650 $ GS avec ensemble d'apparence personnalisé - 26 150 $ GS avec ensemble De luxe - 27 150 $ GT - 31 100 $

OPTIONS DE PEINTURE HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Blanc neige nacré 200 $ Céramique métallisée 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.



1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 13:57 et diffusé par :