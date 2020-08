Rang Saint-Raphaël, La Prairie - Nouveau chantier : reconstruction du pont du rang Saint-Raphaël, à La Prairie

Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'agir de la sorte maintenant que...

La coentreprise dans le domaine de la conduite autonome entre Hyundai Motor Group et Aptiv PLC a dévoilé aujourd'hui son nom officiel et son identité de marque : Motional. Lancé virtuellement auprès de ses employés du monde entier, le pionnier de la...

Immervision, le développeur et concédant de licences pour une technologie brevetée d'imagerie et d'optique grand angle basé à Montréal, a annoncé aujourd'hui de nouveaux algorithmes de correction de distorsion pour les vidéos en temps réel, qui...

