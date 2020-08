La GRC forme un partenariat avec la République dominicaine afin de lutter contre l'exploitation sexuelle d'enfants





OTTAWA, ON, le 11 août 2020 /CNW/ - En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux enfants sont isolés. Certains prédateurs profitent du fait que les enfants sont confinés chez eux et qu'un plus grand nombre d'entre eux passent du temps en ligne. Au Canada, on a déjà observé une augmentation du nombre de cas d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne.

Mais le problème de l'exploitation des enfants va bien au-delà des frontières du Canada. Et au moment où les frontières internationales commencent à rouvrir, la protection des enfants et des jeunes, en ligne ou non, demeure une priorité.

Aujourd'hui, en signant des ententes avec la Police nationale et le Département de la migration de la République dominicaine, la GRC franchit une nouvelle étape dans sa démarche pour empêcher que des crimes sexuels soient commis contre des enfants et pour traduire en justice les agresseurs sexuels d'enfants transnationaux.

Ce partenariat vient s'ajouter aux mesures de collaboration déjà prises par les deux pays pour lutter contre des atrocités comme la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie juvéniles, la traite d'enfants et d'autres formes d'exploitation sexuelle d'enfants.

Plus précisément, les deux pays collaboreront dans le cadre des activités suivantes :

la coordination et la réalisation d'enquêtes conjointes;

l'échange d'information au sujet de suspects;

l'identification des enfants victimes d'abus sexuels;

la protection des droits des jeunes victimes pendant et après les enquêtes;

la mise en commun des connaissances spécialisées et de la formation sur la prévention des crimes contre les enfants et la lutte contre cette forme de criminalité.

Il s'agit du troisième partenariat international de la GRC qui vise à protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle. En 2018 et en 2019, la GRC a signé des ententes similaires avec Cuba et les Philippines.

Citation

« Ces ententes viendront renforcer la collaboration constructive entre la GRC et nos collègues de la République dominicaine. Les crimes sexuels commis sur des enfants sont parmi les crimes les plus déplorables, et ils causent souvent du tort à long terme aux jeunes victimes. En unissant nos efforts, nous pouvons contribuer à protéger les enfants et à traduire les criminels en justice. »

-- Stephen White, sous-commissaire aux Services de police spécialisés, GRC

Quelques faits

Face au nombre croissant de crimes liés à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet et à la nature troublante de ces crimes, la GRC a créé le Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants (CNCEE).

Le nombre de cas de cyberexploitation sexuelle d'enfants continue d'augmenter chaque année. En 2019, le CNCEE a reçu 102 967 signalements d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, une hausse considérable de 1 106 p. 100 par rapport à 2014 et une augmentation de 68 p. 100 par rapport à l'année dernière.

une augmentation de 68 p. 100 par rapport à l'année dernière. Au Canada , les délinquants reconnus coupables d'exploitation sexuelle d'enfants doivent informer le centre d'enregistrement des délinquants sexuels de leur province ou territoire chaque fois qu'ils sortent du pays et préciser la durée de leur voyage.

, les délinquants reconnus coupables d'exploitation sexuelle d'enfants doivent informer le centre d'enregistrement des délinquants sexuels de leur province ou territoire chaque fois qu'ils sortent du pays et préciser la durée de leur voyage. Le Programme des délinquants sexuels à risque élevé des Services d'enquêtes en sciences du comportement de la GRC évalue le risque de récidive des délinquants sexuels canadiens. Conformément aux dispositions de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , lorsqu'on détermine qu'un individu risque fortement de récidiver, les Services d'enquêtes en sciences du comportement doivent communiquer l'information à des organismes d'application de la loi étrangers à des fins de prévention.

, lorsqu'on détermine qu'un individu risque fortement de récidiver, les Services d'enquêtes en sciences du comportement doivent communiquer l'information à des organismes d'application de la loi étrangers à des fins de prévention. Il est prévu au paragraphe 7(4.1) du Code criminel qu'un citoyen canadien ou qu'un résident permanent du Canada peut être accusé au Canada d'une infraction d'ordre sexuel impliquant un enfant qui aurait été commise à l'étranger.

