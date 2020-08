Présentation de Motional : la coentreprise dans le domaine de la conduite autonome entre Hyundai Motor Group et Aptiv dévoile sa nouvelle identité





Le pionnier en matière de conduite autonome fait des véhicules sans conducteur une réalité sûre, fiable et accessible

BOSTON, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- La coentreprise dans le domaine de la conduite autonome entre Hyundai Motor Group et Aptiv PLC (NYSE : APTV) a dévoilé aujourd'hui son nom officiel et son identité de marque : Motional. Lancé virtuellement auprès de ses employés du monde entier, le pionnier de la conduite autonome fait des véhicules sans conducteur une réalité sûre, fiable et accessible.

Formée par Hyundai Motor Group, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, qui propose des solutions de mobilité intelligente, et Aptiv, l'un des fournisseurs technologiques les plus innovants du secteur, la coentreprise a été créée en mars 2020 pour faire progresser le développement et la commercialisation des véhicules autonomes les plus performants et les plus sûrs au monde.

«?Motional, sous toutes ses formes précédentes, a été à la pointe de la technologie sans conducteur pendant des décennies. Notre ADN, une combinaison de l'expertise d'Aptiv en matière de technologie avancée et du leadership de Hyundai dans la fabrication de véhicules et la R&D, est d'une puissance inégalée, et nous met en position de changer fondamentalement la façon dont les gens se déplacent dans leur vie?», a déclaré Karl Iagnemma, le président-directeur général de Motional.

«?Ce que nous construisons est plus pertinent que jamais. La pandémie a mis la communauté mondiale au défi de repenser les transports, et les gouvernements ainsi que la population veulent de meilleures options, en plus grand nombre. Nous sommes ravis d'introduire la technologie sans conducteur dans la vie de tous les jours, en toute sécurité et aisément.?»

Motional développe et commercialise des véhicules de niveau 4 de la classification de la SAE, à savoir des véhicules autonomes qui effectuent toutes les tâches de conduite. Motional commencera à tester des systèmes entièrement sans conducteur en 2020, et ses systèmes sans conducteur et sa technologie afférente seront disponibles pour les fournisseurs de robotaxi et les opérateurs de parcs en 2022.

Signification du mot Motional

Motional est le regroupement de deux mots : motion (mouvement) et emotional (émotionnel). Le terme «?motion?» désigne le mouvement des véhicules sans conducteur rendu possible par la technologie de l'entreprise, et à ses décennies d'expérience qui ont permis au secteur de progresser. Le terme «?emotional?» évoque l'approche de l'entreprise où les personnes sont placées au premier plan, l'accent est mis sur la sécurité et la fiabilité qui, en fin de compte, apporte la tranquillité d'esprit.

M. Iagnemma a ajouté : «?Nous sommes des leaders dans ce domaine. Nous interagissons avec plus de passagers réels sur de véritables routes que n'importe qui d'autre. Notre logo est une marque forte et audacieuse qui reflète la manière dont nous continuerons à mener en toute confiance ce secteur et l'avenir des transports.?»

«?Motional est un nom fort qui signifiera aux consommateurs qu'ils voyagent dans un véhicule sans conducteur qui est sûr pour les passagers, les villes et l'environnement?», a déclaré Kevin Clark, le président-directeur général d'Aptiv. «?Alors que Motional s'emploie à transformer la mobilité avec son système de conduite autonome prêt à la production, Aptiv contribuera à ouvrir la voie des véhicules autonomes grâce à notre plateforme avancée ADAS qui permet de sauver des vies aujourd'hui et d'instaurer la confiance à l'égard des véhicules hautement automatisés.?»

Euisun Chung, vice-président exécutif de Hyundai Motor Group, a déclaré : «?Depuis plus d'un demi-siècle, Hyundai Motor Group alimente les rêves des gens dans le monde entier. Motional représente la prochaine frontière de l'innovation, alors que l'entreprise ouvre la voie à une nouvelle ère de transport sûr, accessible et écologique. Nous sommes depuis longtemps à la pointe de la technologie automobile et nous nous réjouissons de poursuivre cet héritage avec Motional.?»

Le chemin de Motional vers le leadership du secteur

Motional est dirigé par des pionniers de la technologie sans conducteur qui ont participé au défi historique DARPA Grand Challenge et qui ont fondé nuTonomy et Ottomatika, les premiers leaders dans ce domaine. L'équipe de Motional a été à l'origine de certains des plus grands bonds en avant du secteur, notamment la première traversée entièrement autonome des États-Unis, le lancement du premier pilote de robotaxi au monde (Singapour?; 2016), et l'exploitation du parc public de robotaxis la plus établie au monde (Las Vegas?; 2018 à ce jour). Ce parc a effectué plus de 100 000 trajets, 98 % des passagers attribuant cinq étoiles sur cinq à leur expérience.

Motional est située à Boston, avec des équipes à Pittsburgh, Las Vegas, Santa Monica, Singapour et Séoul. Le plus récent bureau, Séoul, servira de centre technologique et de lieu de test. L'équipe de Motional s'agrandit rapidement.

Pour plus d'informations, regardez le PDG de Motional, Karl Iagnemma, lors d'une session avec Axios à 12h30 (heure de l'Est) aujourd'hui. Pour en savoir plus : www.Motional.com, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

À propos de Motional

Motional est une entreprise de technologie sans conducteur qui fait des véhicules sans conducteur une réalité sûre, fiable et accessible.

L'équipe de Motional a été à l'origine de certains des plus grands bonds en avant du secteur, notamment la première traversée entièrement autonome des États-Unis, le lancement du premier pilote de robotaxi au monde et l'exploitation du parc public de robotaxis la plus établie au monde.

Motional est une coentreprise entre Hyundai Motor Group, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, qui propose des solutions de mobilité intelligente, et Aptiv, un leader technologique mondial en matière de sécurité avancée, d'électrification et de connectivité des véhicules.

Avec son siège social situé à Boston, Motional est présent aux États-Unis et en Asie. Pour plus d'informations, consultez le site www.Motional.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

