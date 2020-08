Immervision présente des algorithmes de correction de distorsion grand angle avec préservation des proportions du visage et du corps pour les vidéos sur smartphone





Immervision, le développeur et concédant de licences pour une technologie brevetée d'imagerie et d'optique grand angle basé à Montréal, a annoncé aujourd'hui de nouveaux algorithmes de correction de distorsion pour les vidéos en temps réel, qui rendent les vidéos identiques à ce que nous voyons avec nos yeux humains. Les équipementiers mobiles peuvent dès à présent obtenir des licences pour ces algorithmes auprès de CEVA, un partenaire de distribution exclusif d'Immervision. L'ajout de ces nouveaux algorithmes au vaste portefeuille de logiciels de traitement d'image d'Immervision permettra aux équipementiers de mieux différencier les téléphones de nouvelle génération.

Dans les téléphones, le champ de vision élargi crée une distorsion plus apparente. Les algorithmes d'Immervision permettent de résoudre les problèmes des corps étirés, des lignes courbes et des proportions des objets et des visages en temps réel, s'ajustant à la scène sans nécessiter de post-traitement ? le tout dans une solution unique. Immervision permet différents niveaux de correction, des projections variées et une adaptation en temps réel à la scène, et aide les équipementiers à créer une expérience différenciée.

« L'enregistrement de vidéos sur les téléphones connait une croissance spectaculaire et des logiciels sont nécessaires pour créer le cadrage idéal pour des vidéos de haute qualité. L'équipe d'Immervision a travaillé avec des clients pendant plus de 20 ans pour solutionner leur problème d'images les plus ardus et créer des expériences utilisateur innovantes sur les terminaux », a déclaré Alessandro Gasparini, vice-président exécutif des opérations et directeur commercial chez Immervision. « Les experts en optique et en software d'Immervision offrent une perspective unique, travaillant en étroite collaboration avec les équipementiers pour perfectionner les algorithmes afin de répondre à leurs besoins particuliers. Nos nouveaux algorithmes aident à fournir une vision 20/20 dans tout un éventail de smartphones, corrigeant en temps réel les distorsions dans les vidéos afin d'améliorer l'expérience, de la capture à l'affichage, sans compromettre le champ de vision. »

Principales caractéristiques des algorithmes

Contrôle adaptatif de la distorsion dans les vidéos

Corrige la distorsion de la perspective

Préserve les proportions des visages et des corps

Capture davantage des scènes avec moins de distorsion

Corrige la distorsion des lignes et des objets

Accorde parfaitement l'algorithme à la distorsion de l'objectif

À propos d'Immervision

Immervision permet une vision intelligente sur n'importe quel terminal. Notre technologie Deep Seeing et nos spécialistes reconnus de la conception d'optiques grand angle et du traitement d'image permettent d'avoir des terminaux intelligents, avec des yeux surhumains, pour capturer des visuels de haute qualité et des données contextuelles. Nous inventons, personnalisons et octroyons des licences pour des objectifs grand angle et une technologie logicielle d'imagerie pour l'IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, de la capture à l'affichage, dans les secteurs de la téléphonie mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres secteurs de produits industriels et de consommation. www.immervision.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

