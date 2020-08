Invitation aux médias - Annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Pont-Rouge





QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, madame Geneviève Guilbault, et du député de Portneuf, monsieur Vincent Caron, procédera à une annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Pont-Rouge.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque.

DATE : Le mercredi 12 août 2020



HEURE : 9 h 30



LIEU : Salle 1139, entrée A

CLSC de Pont-Rouge

3 rue du Jardin,

Pont-Rouge, QC G3H 0A8

