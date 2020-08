Xinhua Silk Road : la ville chinoise de Liuyang lance un programme de tourisme culturel invitant les investisseurs dans l'optique de peaufiner l'image de la ville





PÉKIN, 11 août 2020 /CNW/ -- Liuyang, la ville chinoise bien connue pour son industrie des feux d'artifice, située dans la province du Hunan au centre de la Chine, a récemment publié une annonce pour inviter les investisseurs du monde entier à participer au programme de tourisme culturel de la rivière Liuyang.

La rivière Liuyang est la seule rivière de la province qui a été sélectionnée dans la première série de 17 lacs et rivières du programme de démonstration en Chine et elle sert depuis longtemps de « carte de visite » de la ville de Liuyang.

Le programme est destiné à construire une ceinture de tourisme culturel au bord de l'eau, de premier plan mondial, le long de la rivière Liuyang, qui intègre des divertissements sur le thème des feux d'artifice, des visites culturelles pour découvrir la vieille ville, ainsi que des excursions et des divertissements nocturnes sur la rivière Liuyang.

Couvrant près de 140 hectares, le programme vise à lancer une ligne de croisière de 13 kilomètres et à fonder deux districts de tourisme culturel le long de la rivière Liuyang, à savoir le district de Guanlitai et le district de Puzigang.

Le district de Guanlitai sera transformé en un district moderne caractérisé par des attractions touristiques faisant la part belle aux pétards de Liuyang, telles que des spectacles pyrotechniques, des théâtres de feux d'artifice et le futur monde des feux d'artifice. Le district de Puzigang est quant à lui le district de style rétro qui compte implanter la culture et le patrimoine culturel immatériel liés à la rivière Liuyang dans la construction du parc de créativité culturelle de la rivière Liuyang; autrement dit, il offrira une vieille ville et un centre de services touristiques.

La ligne de croisière de 13 kilomètres se déclinera en circuits nocturnes sur la rivière Liuyang, qui conjugueront des excursions nocturnes sur les voies navigables, la visite de quais touristiques et d'autres projets d'infrastructure tels que la construction de routes à l'échelle municipale et des projets de construction et d'amélioration des paysages au bord de l'eau.

Jusqu'à présent, une kyrielle de grandes entreprises administrées à l'échelle nationale, les 500 premières entreprises mondiales, les 500 premières entreprises chinoises, les 500 premières entreprises privées de Chine et les 10 premiers promoteurs et exploitants culturels et touristiques du pays sont venus dans la ville de Liuyang pour négocier des possibles programmes d'investissement.

