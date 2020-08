Avis aux médias - Les négociations d'Unifor avec les trois grands constructeurs automobiles de Detroit commencent demain





TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - Unifor entament des négociations officielles avec les trois constructeurs automobiles Fiat Chrysler, Ford et General Motors de Detroit, en vue de conclure des conventions collectives pour près de 20 000 membres le 12 août 2020.

En raison de la pandémie de COVID-19, des protocoles de sécurité stricts seront mis en place pour la durée des négociations afin de garantir le respect des directives sanitaires de l'Ontario. Unifor s'efforcera de fournir aux médias tout le matériel nécessaire pour permettre une couverture à distance en toute sécurité.

Les journalistes qui souhaitent participer à la période de « Questions et réponses » par téléphone de la conférence de presse de l'après-midi doivent s'inscrire avant 15 heures aujourd'hui en envoyant un courriel à Kathleen.okeefe@unifor.org.

La participation en personne sera limitée pour les séances de photos d'ouverture, mais nous aurons de la place pour un vidéaste désigné et un photographe désigné. La conférence de presse sera ouverte aux médias accrédités et sera également diffusée en direct sur la page Facebook d'Unifor. Des images en qualité de diffusion 4K seront également disponibles pour téléchargement sur demande.

Une trousse numérique pour les médias comprenant des coordonnées de personnes-contact, des informations générales sur l'industrie automobile canadienne et des détails sur l'emplacement des usines, les produits fabriqués et le nombre de travailleuses et travailleurs se trouve sur ce site Web qui sera mis à jour régulièrement.

QUOI: Conférence de presse et séances de photos de l'ouverture des négociations avec les trois grands constructeurs automobiles de Detroit QUAND: Mercredi 12 août 2020

9h30 Séance photo d'ouverture avec Fiat Chrysler (mise en commun de la couverture) - Grande salle de bal

11h30 Séance photo d'ouverture avec General Motors (mise en commun de la couverture) - Grande salle de bal

14h Séance photo d'ouverture avec Ford (mise en commun de la couverture) - Grande salle de bal

15h15 Conférence de presse - Salle de bal Dominion et en direct sur Facebook OÙ: Sheraton Centre, 123 rue Queen Ouest, Toronto QUI: Jerry Dias, président national d'Unifor, et des représentants du comité central de négociation d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

