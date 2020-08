Taulia: plus de 60% des entreprises se disent plus intéressées par des paiements anticipés en raison de la pandémie de COVID-19





Plus de 60% des entreprises se déclarent être davantage intéressées par des paiements anticipés (62%) et par un traitement automatisé des factures (66%) des suites de la pandémie de COVID-19, d'après un rapport réalisé par un chef de file des solutions technologiques de fonds de roulement, Taulia. Le rapport mondial dévoile les tendances clés du comportement des fournisseur découlant de l'impact de la COVID-19. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: une évolution au niveau des pratiques de travail, une diminution de la demande commerciale, et une augmentation de l'automatisation des processus financiers.

Réalisée sur une période de deux semaines en juin 2020, l'étude a recueilli les avis et opinions de plus de 9 000 répondants à l'échelle mondiale, la majorité d'entre eux (55%) venant d'entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions USD. Les répondants ont été interrogé à propos de l'impact de la COVID-19 sur leurs activités et sur l'évolution de leur comportement en raison de la pandémie.

Selon le rapport, les entreprises s'adaptent à l'environnement actuel de diverses manières. De nombreux répondants (78%) ont déclaré avoir observé une évolution dans les pratiques de travail de leurs clients. Ce changement se reflète dans leur propre environnement de travail, avec 41% des répondants indiquant qu'ils autoriseront leur personnel à travailler depuis leur domicile. Les répondants ont également noté une augmentation des paiements tardifs (43%), ainsi qu'une diminution générale en termes de l'activité commerciale (56%), ce qui signifie que la gestion des flux de trésorerie et l'injection de liquidités n'ont jamais été aussi importantes.

"La COVID-19 a perturbé l'ensemble du monde des affaires et nous voulons faire tout notre possible pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à rester opérationnelles et compétitives. En raison de la COVID-19, nous avons constaté une hausse considérable au niveau des paiements anticipés et de la demande pour des solutions contribuant à une gestion électronique des processus financiers. Le rapport met en relief les attitudes et comportements actuels des entreprises, que nous espérons pouvoir utiliser pour stimuler une innovation qui aidera nos clients à prospérer", déclare Cedric Bru, PDG de Taulia.

Retrouvez le rapport COVID-19: Effects on your business dans son intégralité en cliquant ici.

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions de fonds de roulement, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l'association unique de sa plateforme technologique, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique, en passant de pratiques de gestion des fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles à des stratégies d'optimisation des fonds de roulement basées sur la technologie. La vision de Taulia consiste à créer un monde dans lequel chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de deux millions d'entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars chaque année. Taulia a gagné la confiance de certaines des plus grandes entreprises au monde, parmi lesquelles Airbus, AstraZeneca, Nissan and Vodafone. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taulia.com

