Invitation aux médias - La ministre Marie-Claude Bibeau annoncera des investissements pour l'industrie agroalimentaire





SHERBROOKE, QC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, accompagnée d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), annoncera des appuis financiers pour soutenir les entreprises agroalimentaires.

Date :

12 août 2020

Heure :

10 h

Endroit :

Foyer du Théâtre Centennial

Université Bishop's

2600, rue College

Sherbrooke (Québec)

J1M 1Z7

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom, prénom et le nom de leur média à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le mercredi 12 août 2020 : dec.media.ced@canada.ca et en spécifiant s'ils seront sur place ou à distance pour suivre la conférence de presse de façon virtuelle. À ceux qui sont à distance, un lien Zoom sera envoyé pour leur permettre de poser des questions à la suite du point de presse.

Le point de presse sera également diffusé sur le compte Twitter de DEC.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est désormais obligatoire dans les lieux fermés au Québec.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

