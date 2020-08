Placements CI met à la disposition des investisseurs de détail un fonds de croissance mondiale hautement performant, réduit les placements minimums pour Mandats privés CI(MC)





TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - Placements CI Inc. (« CI ») a annoncé aujourd'hui que Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, un mandat concentré d'actions mondiales visant à identifier et à bénéficier des tendances de croissance mondiales durables, a été lancé en trois nouvelles séries pour les investisseurs de détail. Le portefeuille est géré par Munro Partners (« Munro »), une équipe d'investissement mondiale expérimentée et accomplie basée à Melbourne, en Australie.

De plus, CI a annoncé qu'elle a réduit le niveau de placement minimum pour sa famille de Mandats privés CIMC à 25 000 $ par fonds, rendant ainsi cette occasion d'investissement polyvalente et attrayante accessible à un plus grand nombre d'investisseurs canadiens.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Le Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro investit dans un portefeuille de 20 à 40 sociétés mondiales qui devraient bénéficier des importants changements structurels qui se produisent actuellement dans le monde et qui sont sous- et mal évalués par le marché. La version de série I du fonds, disponible uniquement pour les investisseurs institutionnels depuis janvier 2019, a fortement dépassé son indice de référence depuis sa création avec un rendement annuel moyen de 30,6 % contre 12,6 % pour le rendement de l'indice MSCI Monde au 31 juillet 2020*. Les séries nouvellement lancées du fonds pour les investisseurs particuliers sont la série A, la série F et la série P.

« Munro a un palmarès impressionnant pour ce qui est de reconnaître et de capitaliser sur les domaines clés de la croissance de l'économie mondiale au profit des investisseurs », a déclaré Roy Ratnavel, vice-président exécutif et responsable de la distribution chez CI. « Ce fonds est une solution solide pour les investisseurs à plus long terme qui recherchent une exposition à un portefeuille d'actions mondial axé sur la croissance ».

Munro est un gestionnaire d'investissement indépendant dont la base des portefeuilles se concentre sur les actions de croissance mondiales. Avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société donne aux investisseurs un accès à une gestion d'une qualité de niveau institutionnel. Le gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro est Nick Griffin, directeur des investissements chez Munro, qui a plus de 14 ans d'expérience dans la gestion de mandats d'actions mondiales. Il est assisté par les gestionnaires de portefeuille Jeremy Gibson, James Tsinidis et Kieran Moore.

Bien que la baisse des taux d'intérêt ait soutenu le rendement des actions de croissance au cours des dernières années, cela ne résume pas toute l'histoire, souligne M. Griffin. Dans de nombreux cas, la technologie et l'innovation permettent aux entreprises de tirer profit des tendances perturbatrices et de devenir des gagnants structurels évidents.

« Comme chaque génération avant nous, nous connaissons de grands changements structurels dans notre façon de vivre, que ce soit dans la transformation numérique, l'innovation dans les soins de santé ou le changement climatique », a déclaré M. Griffin. « Chez Munro, nous cherchons à identifier ces changements et les principales entreprises bénéficiaires dans un portefeuille concentré afin d'obtenir des rendements de placements supérieurs pour nos clients ».

Munro est également sous-conseiller en portefeuille du Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro, un mandat de croissance mondiale à long et court terme qui fait partie de la gamme de fonds Stratégies alternatives liquides CI. Le fonds a réalisé des résultats impressionnants dans les récentes conditions de marché difficiles, avec un rendement de 31,8 % pour les 12 mois se terminant le 31 juillet 2020.* Les fonds alternatifs liquides ont accès à des stratégies d'investissement non traditionnelles avec le potentiel d'améliorer la diversification, les rendements et la gestion des risques.

Mandats privés CI

CI a également annoncé que le placement minimum pour ses 21 mandats de Mandats privés CI a été réduit de 100 000 $ à 25 000 $ par portefeuille. Lancés en octobre 2018, les mandats privés forfaitaires couvrent un large éventail de classes d'actifs, de régions géographiques et de styles de placement.

Avec des mandats de placement hautement ciblés, les mandats privés de CI tirent parti des capacités des équipes de gestionnaire de portefeuille expérimentées de CI. Ils sont conçus comme des « blocs de construction » pratiques qui peuvent être utilisés pour construire des portefeuilles d'investisseurs sur mesure. La gamme s'est récemment élargie avec le lancement de trois mandats visant à répondre à la demande croissante des investisseurs en actifs réels. Pour plus d'informations, veuillez visiter le website des Mandats privés CI.

Les changements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans la stratégie actuelle de CI visant à moderniser ses activités de gestion d'actifs. Parmi les autres améliorations récentes, citons le lancement des mandats de revenu CI DoubleLine, le Fonds d'économie mondiale de la longévité CI et le Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret, la quatrième entrée dans la gamme à succès de fonds alternatifs liquides, ou « alt liquide », de CI.

À propos de Placements CI

Placements CI est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale, et dispose d'un actif total d'environ 187 milliards de dollars au 31 juillet 2020.

*Rendement en % Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création* Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, série I 28,9 34,5 - - - 30,6 Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro, série F 26,7 31,8 - - - 18,9 Indice MSCI EAEO $ CA 2,3 9,9 10,1 8,6 12,4 s.o.

Source : Morningstar Direct, au 31 juillet 2020. *La date de création de la catégorie F du Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro est le 7 novembre 2018; la date de création de la catégorie I du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro est le 25 janvier 2019.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d'une période d'un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant des événements, des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs prévus concernant la Financière CI Corp. (« CI ») et ses produits et services, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et sa performance et sa situation financières. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par des mots tels que « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « estimer », « objectif », « planifier » et « projeter » et des références similaires à des périodes futures, ou des verbes conditionnels tels que « fera », « peut », « devrait », « pourrait » ou « serait ». Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt des croyances de la direction concernant des événements futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et échappent au contrôle de la direction. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et hypothèses importants appliqués pour parvenir aux conclusions contenues dans ces déclarations prospectives comprennent que le secteur des fonds d'investissement restera stable et que les taux d'intérêt resteront relativement stables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent, entre autres, les conditions générales de l'économie et du marché, y compris les taux d'intérêt et de change, les marchés financiers mondiaux, les modifications des réglementations gouvernementales ou des lois fiscales, la concurrence du secteur, les développements technologiques et autres. les facteurs décrits ou discutés dans les documents d'information de CI déposés à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. La liste qui précède n'est pas exhaustive et le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À l'exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi applicable, CI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif après la date à laquelle il est fait, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autrement.

®2020 Morningstar est une marque déposée de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

©2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ni distribués; et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs.

Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Stratégies alternatives liquides CI et Mandats privés CI sont des marques de commerce de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.

SOURCE CI Investments Inc.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 11:01 et diffusé par :