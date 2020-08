Alcon Canada présente les lentilles cornéennes PRECISION1(MD)





De nouvelles lentilles à remplacement quotidien lancées comme solution pour les nouveaux porteurs de lentilles cornéennes

TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - Alcon, le chef de file mondial en matière de soins oculaires, est heureuse de lancer la plus récente innovation dans sa vaste gamme de lentilles cornéennes au Canada, les lentilles cornéennes à remplacement quotidien PRECISION1MD en silicone hydrogel (SiHy).

Conçues pour résoudre les problèmes courants qui font en sorte qu'un nouveau porteur sur cinq abandonne le port des lentilles cornéennes au cours de la première année (mauvaise vision, problèmes de confort et de manipulation1, les lentilles cornéennes PRECISION1MD aident les porteurs de lentilles à surmonter ces problèmes en offrant une vision précise, un confort garanti et une manipulation facile1,2.

« Nous sommes ravis de présenter PRECISION1MD au marché canadien », dit Brian O'Neal, directeur général d'Alcon Canada. « Les lentilles cornéennes PRECISION1MD témoignent de notre engagement à aider les gens à voir avec clarté, surtout les nouveaux porteurs de lentilles cornéennes à remplacement quotidien qui ont un mode de vie actif et occupé et qui ont besoin d'un rendement exceptionnel de longue durée. Elles complètent nos lentilles cornéennes supérieures DAILIES TOTAL1MD et nos lentilles cornéennes à valeur ajoutée DAILIESMD AquaComfortMD Plus, élargissant encore plus notre gamme de lentilles cornéennes. »

Les lentilles cornéennes à remplacement quotidien PRECISION1MD sont les premières à utiliser la technologie SMARTSURFACEMC, une couche d'humidité permanente, ultramince et très performante à la surface de la lentille qui contribue à maintenir un film lacrymal stable pour offrir un rendement visuel de longue durée, du matin au soir3.

De nouvelles données cliniques montrent également que cinq fois plus de porteurs de lentilles cornéennes ont « nettement préféré » les lentilles cornéennes PRECISION1MD par rapport aux lentilles 1-Day ACUVUE MOIST. L'étude de comparaison directe a démontré la supériorité des lentilles cornéennes PRECISION1MD par rapport aux lentilles les plus vendues, 1-Day ACUVUE Moist, en ce qui concerne les attributs essentiels pour un port de lentilles cornéennes réussi, y compris la vision, le confort et la manipulation2,3.

« Avec le lancement de PRECISION1MD, nous avons maintenant une option de lentilles cornéennes à remplacement quotidien qui répond aux besoins d'un vaste groupe de patients et offre une expérience exceptionnelle de port de lentilles », affirme la Dre Judy Parks, optométriste à Hamilton. « Je suis convaincue qu'en offrant à mes patients les lentilles cornéennes PRECISION1MD, je leur donne une option qu'ils adopteront dès le début. »

Les lentilles cornéennes PRECISION1MD arrivent sur le marché canadien après leur lancement en 2019 en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, avec d'autres lancements prévus partout dans le monde en 2020 et en 2021.

La distribution des lentilles cornéennes PRECISION1MD aux optométristes a commencé et elles seront largement vendues au Canada à l'automne 2020. Pour en savoir plus, visitez le site PRECISION1.ca.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur Instagram et Facebook.

_________________________ 1 Sulley A, Young G, Hunt C. Retention rates in new contact lens wearersEye and Contact Lens. 2018;44:S273-S282 2 Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens 3 Données internes d'Alcon, 2018. D'après les évaluations subjectives moyennes obtenues dans le cadre d'un essai clinique prospectif, à répartition aléatoire, bilatéral, à double insu et contrôlé sur les lentilles cornéennes PRECISION1 et 1-Day ACUVUE MOIST; les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs

SOURCE Alcon Canada

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 09:30 et diffusé par :