Synchronoss annonce le renouvellement de son contrat avec Verizon





BRIDGEWATER, N.J., 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), l'un des leaders et innovateurs mondiaux des plateformes de cloud, messagerie, numérique et IdO, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son contrat visant à fournir sa plateforme White-Label Personal Cloud Platform à Verizon. Cet accord permettra à Verizon de fournir à ses clients un stockage dans le cloud sécurisé et facile à utiliser et de sécuriser leurs contenus numériques personnels de valeur, y compris leurs photos, vidéos et messages.



« Nous sommes heureux de prolonger notre relation de longue date avec Verizon et de contribuer à fournir à ses clients un service de cloud personnel plébiscité et couronné de succès pendant encore de nombreuses années », s'est réjoui Glenn Lurie, président-directeur général de Synchronoss. « Les périphériques d'aujourd'hui constituent un référentiel clé pour une grande part de nos contenus numériques : photos, vidéos familiales, contacts, documents, SMS et bien plus encore ».

Ronan Dunne, vice-président exécutif et président-directeur général de Verizon Consumer Group, a ajouté : « Nos abonnés ont un niveau de confiance élevé dans notre capacité à protéger leur vie privée et sauvegarder leurs informations tout en leur permettant d'accéder à leurs données personnelles où et quand ils le souhaitent. Notre partenariat avec Synchronoss nous aide à continuer de répondre à ces besoins grâce au cloud de Verizon, riche en fonctionnalités, qui sauvegarde et synchronise les contenus entre plusieurs appareils ».

La plateforme White-Label Personal Cloud de Synchronoss offre la possibilité de configurer automatiquement la sauvegarde de contenus selon les préférences personnelles d'un abonné, ainsi que les balises et contenus de recherche, afin de permettre un accès rapide et facile, le visionnage de photos au format instantané ou historique, ainsi que le partage et l'impression d'albums personnalisables à consulter entre amis ou en famille. Ce nouvel accord donnera également à Verizon la possibilité d'étendre son offre de cloud personnel à d'autres domaines de la vie quotidienne des abonnés, dont la sauvegarde et la protection d'autres types de données et d'autres appareils.

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits et plateformes numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

