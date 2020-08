Ridecell a été choisie par Toyota Suède dans le cadre du lancement d'un nouveau service de mobilité





La plateforme de mobilité de Ridecell fournit un service de location de véhicules et de covoiturage basé en gare à Stockholm

SAN FRANCISCO, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Ridecell Inc., fournisseur leader de plateformes destinées aux opérateurs de mobilité, a annoncé aujourd'hui que KINTO Share, programme de mobilité partagée de Toyota Suède, avait choisi la plateforme de mobilité à haut rendement de Ridecell pour faire fonctionner ses opérations de mobilité. La plateforme de Ridecell gère tous les aspects du service, notamment la vérification des clients, le verrouillage et déverrouillage du véhicule, la gestion des services, ainsi que les analyses de monétisation du rendement. En outre, la plateforme de Ridecell automatise l'activité et les opérations, notamment la mise en service et l'entretien de la flotte afin de garantir une flotte en parfaite condition, et de délivrer aux clients des expériences de haute qualité.

« La pandémie a généré une demande sans précédent dans le domaine des locations de véhicules sécurisées, propres et flexibles », a déclaré Aarjav Trivedi, PDG de Ridecell. « Les sociétés qui possèdent de grandes flottes peuvent générer de nouveaux revenus en louant leurs véhicules dans le cadre de services à forte demande, tels que les livraisons. Toyota, qui est depuis longtemps associée à la fabrication automobile de rupture, contribue à mener l'évolution de la mobilité en tant que service (Mobility-as-a-Service, MaaS) à l'échelle du secteur. Nous sommes ravis de proposer notre plateforme de mobilité à haut rendement et d'aider Toyota Suède à optimiser ses flottes pour de nouvelles opportunités commerciales. »

KINTO Share offre la possibilité de louer des véhicules quelle que soit la durée nécessaire, de quelques minutes à plusieurs mois. KINTO Share propose un tarif fixe pour la durée sélectionnée, ainsi que des frais de kilométrage supplémentaire. Les véhicules sont récupérés et restitués dans les gares désignées basées à Stockholm. Le service KINTO Share de Stockholm est officiellement disponible pour un usage public depuis le 22 juin 2020, et prévoit de s'étendre dans d'autres villes de Suède.

À l'heure où la mobilité partagée a été perturbée par la pandémie du COVID-19, Ridecell a enregistré une croissance continue, notamment sur le marché du covoiturage. Depuis le mois de mars, Ridecell a ajouté ZITY Paris, GIG Seattle et désormais KINTO Share à Stockholm en tant que nouveaux clients ou développement de sa clientèle. À travers le monde, les villes recherchent activement des alternatives de transport à l'heure où la planète sort du confinement. Les opérateurs de mobilité partagée se tournent vers Ridecell dans la mesure où la plateforme de mobilité à haut rendement de la société offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement à la demande du marché, tout en maximisant l'utilisation et la rentabilité de la flotte. Les opérateurs peuvent passer du covoiturage en journée au service de VTC la nuit, ou aux abonnements mensuels de véhicules, à mesure de l'évolution du marché.

Ridecell offre l'unique plateforme de bout en bout destinée à tous les types de mobilité, notamment les ventes numériques, les locations privées, les abonnements à court-terme, l'accès numérique aux flottes commerciales, ainsi que la mobilité partagée pour les consommateurs. La plateforme a été conçue afin de créer des activités de mobilité à haut rendement, pour une rentabilité supérieure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ridecell.com

À propos de Ridecell

Ridecell aide les entreprises à créer ainsi qu'à mener des activités de mobilité rentables. Grâce à la boîte à outils SaaS High-yield Mobilitytm de la société, qui comprend logiciels intelligents, services d'entreprise et partenaires d'écosystème, les clients de Ridecell maximisent trois facteurs clés de profits : l'expérience client, l'utilisation de la flotte et l'efficience opérationnelle.

Créée en 2009, Ridecell fournit aujourd'hui quelques-uns des services de mobilité les plus performants dans plusieurs villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces services incluent ZITY de Ferrovial et Groupe Renault, Gig Car Share d'AAA, ainsi que le service de covoiturage en véhicules électriques Blu Smart.

Ridecell est basée à San Francisco, en Californie, et emploie plus de 170 personnes dans plusieurs bureaux répartis à travers le monde.

Contact médias :

Natalee Gibson

Tél. : 415-682-9292

E-mail : press@ridecell.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/431959/RideCell_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 09:00 et diffusé par :