MicroTraffic, une entreprise émergente basée à Winnipeg, met en place un programme de subvention pour aider les villes canadiennes à améliorer la sécurité routière





Les administrations publiques peuvent maintenant soumettre leur candidature pour faire analyser leurs intersections au moyen d'un outil d'intelligence artificielle spécialisée.

TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - Près de 80 % des décès liés à la circulation routière surviennent à des endroits où aucun accident mortel ne s'était produit auparavant.* Or, à l'heure actuelle, seules les données sur les accidents ayant causé des décès -- et non celles sur les collisions évitées de justesse -- sont utilisées pour apporter des améliorations aux infrastructures.

Les administrations publiques à l'échelle du Canada peuvent dorénavant contribuer de manière proactive à l'amélioration de la sécurité routière et à la diminution des décès sur la route en tirant profit d'une intelligence artificielle (IA) qui évalue les risques aux intersections à partir de données sur les collisions évitées de justesse dans les villes -- grâce à des subventions fournies par Aviva Canada et MicroTraffic, une entreprise émergente basée à Winnipeg.

«?En transmettant aux ingénieurs de la circulation de l'information proactive et fondée sur des accidents graves qui ont été évités de justesse, nous leur révélons où et comment d'éventuels accidents mortels sont susceptibles de se produire et leur permettons ainsi de prendre les mesures qui s'imposent, d'affirmer Craig Milligan, chef de la direction et cofondateur de MicroTraffic. Cette initiative change véritablement la donne pour les villes, alors nous encourageons l'ensemble des administrations routières municipales et provinciales à soumettre leur candidature pour que nous puissions travailler de concert afin de rendre leurs routes plus sûres.?»

«?Aviva s'est engagée à rendre les routes canadiennes plus sécuritaires par l'intermédiaire de sa plateforme sociale -- Unis pour des routes plus sûres, a déclaré Catherine Brown, vice-présidente, Marketing et Responsabilité sociale à Aviva Canada. En collaborant avec les administrations publiques et des entreprises novatrices comme MicroTraffic, nous sommes en mesure de mener à bien des projets de changement concret pour améliorer la sécurité routière partout au pays.?»

L'outil d'intelligence artificielle de MicroTraffic se sert de caméras de circulation déjà en place pour détecter et suivre automatiquement le trajet des véhicules, des piétons et des cyclistes afin de répertorier les situations d'évitement de justesse. Lorsque la fréquence de ces situations est anormalement élevée pour un déplacement de véhicule ou un passage piétonnier donné, les données de MicroTraffic peuvent être utilisées de manière proactive pour modifier la synchronisation des feux de circulation, ajouter des panneaux de signalisation ou même reconfigurer l'intersection dans son ensemble.

À ce jour, 40 administrations publiques -- y compris celles de la Région du Grand Toronto, de Los Angeles, d'Austin, de Detroit, du New Jersey, de Montréal, de Calgary et d'Edmonton -- se sont engagées à apporter plus de 200 millions de dollars d'améliorations en faisant appel à la technologie d'analyse vidéo de MicroTraffic, soit en modifiant la synchronisation des feux de circulation, en ajoutant des panneaux de signalisation ou en reconfigurant les aménagements d'intersections. Certaines villes ont vu le nombre de collisions évitées de justesse aux intersections passer de 15 à 0 par jour après avoir fait appel aux services de MicroTraffic et mis en place un correctif.

Précisions concernant l'appel aux candidatures

Les administrations provinciales, régionales et municipales chargées de la sécurité routière et de la gestion des routes peuvent soumettre leur candidature jusqu'au 8 septembre.

Seules les villes comptant au moins 100?000 habitants sont admissibles.

Jusqu'à cinq villes et 10 intersections par ville pourront bénéficier d'un financement. La sélection des villes se fera en fonction de leurs besoins, de leur collaboration et du niveau d'engagement des administrations candidates envers l'amélioration de la sécurité routière.

Le partage des coûts est à la base de cette occasion de financement. Les administrations sélectionnées devront assumer 25 % des coûts de financement des travaux (à concurrence de 12?500 $).

En bref

Chaque année, environ 156?000 personnes sont blessées ou trouvent la mort sur les routes canadiennes.

Les collisions automobiles, notamment celles impliquant des piétons et des cyclistes, sont la principale cause de blessures et de décès infantiles à l'échelle mondiale.

Les données de MicroTraffic révèlent que 75 % des décès liés à la circulation routière surviennent à des endroits où aucun accident mortel ne s'était produit auparavant.

Les villes qui ont exploité les données fournies par MicroTraffic ont vu le nombre de collisions évitées de justesse aux intersections passer de 15 à 0 par jour.

À propos de MicroTraffic

MicroTraffic est une entreprise émergente basée à Winnipeg et un chef de file en matière de transmission de données microscopiques sur la circulation aux ingénieurs en sécurité routière, une technologie utilisant la vision artificielle, l'analyse de données de caméras, l'apprentissage machine, la modélisation prédictive et l'approche systémique de la sécurité routière. MicroTraffic aide les ingénieurs à prendre des mesures de sécurité de substitution favorisant une prise de décisions proactive, produit des rapports sur les conflits de données dans des études sur la sécurité routière et fournit des services d'évaluation proactive des réseaux de sécurité routière.

