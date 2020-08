BMO achève le portail d'interface de programmation pour les petites entreprises clientes dans le cadre de la transition vers un système bancaire ouvert





MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW/ - Pour aider les petites entreprises à mieux contrôler leurs données financières, BMO, en partenariat avec Intuit, fabricant des logiciels Turbo Tax, QuickBooks et Mint, a mis au point un nouveau portail de données sécurisé. Le portail permettra aux clients de partager leurs données financières de BMO avec le logiciel en ligne QuickBooks d'Intuit.

Le portail de données permet aux entreprises clientes qui utilisent QuickBooks d'Intuit en ligne de partager efficacement leurs données de transaction de BMO avec QuickBooks en ligne et les applications associées, et d'utiliser ces données pour les aider à mieux gérer leur entreprise. Le portail permettra également aux petites entreprises clientes de gagner du temps, puisqu'elles n'auront plus à naviguer entre leurs services bancaires en ligne et les plateformes QuickBooks.

« En tant qu'organisation, nous participons à des facettes du système bancaire ouvert depuis plus de 15 ans et nous comprenons la nécessité et l'importance de donner aux clients le contrôle de leurs données, a déclaré Brett Pitts, chef des stratégies numériques, BMO Groupe financier. Cette relation de collaboration avec Intuit Canada est une étape importante vers un cadre bancaire ouvert plus large. Nous continuerons à rechercher des occasions innovantes d'aider nos clients. »

La solution est actuellement testée dans le cadre d'un programme pilote et sera déployée à l'échelle nationale l'année prochaine. Les petites entreprises clientes conserveront la propriété de leurs données et auront la possibilité de déterminer quelles données pourront être partagées.

« En tant que chef de file de longue date de l'innovation en matière de technologie financière, Intuit travaille depuis des années à améliorer la vie financière numérique des consommateurs, des petites entreprises et des travailleurs autonomes. Nous pensons que chaque client devrait pouvoir accéder à ses données financières dans le format ou avec l'application de son choix pour améliorer sa vie financière, a ajouté Rajneesh Gupta, vice-président, segment des institutions financières, Intuit. Cet accord avec BMO nous offre une excellente occasion de poursuivre notre mission de favoriser la prospérité dans le monde. »

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises, visitez https://www.bmo.com/principal/entreprise/.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

