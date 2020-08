Protège-toi.ca : Un masque transparent, une protection adaptée à la réalité?!





Conçu initialement pour desservir les personnes malentendantes ainsi que les enfants dans les hôpitaux, le masque transparent Ventana 3D est le premier de sa catégorie et sera idéal pour le retour en classe en août prochain.

Des recherches ont permis de constater que la majorité des clients voulaient être servis par des commerçants portant un masque transparent afin de voir leurs expressions faciales. Plus important encore, ces mêmes recherches ont souligné que les masques traditionnels ne répondaient pas adéquatement à tous. Le but : concevoir plus qu'un simple masque qui allait permettre à tous de bénéficier de la même sécurité.

Le couvre-visage Ventana 3D en quelques mots :

Un produit de qualité : fabriqué à partir de coton ainsi que d'une pellicule transparente de poly flexible, il est le seul masque à permettre une vision claire du visage tout en protégeant adéquatement.

fabriqué à partir de coton ainsi que d'une pellicule transparente de poly flexible, il est le seul masque à permettre une vision claire du visage tout en protégeant adéquatement. Un sourire vaut mille mots : nous savons à quel point les interactions humaines sont importantes, c'est pourquoi nous devions concevoir un masque qui encourageait celles-ci de façon sécuritaire.

nous savons à quel point les interactions humaines sont importantes, c'est pourquoi nous devions concevoir un masque qui encourageait celles-ci de façon sécuritaire. Des produits pour tous les besoins : que ce soit pour les enseignants qui prévoient leur retour en classe, les entreprises ou encore les parents, le masque Ventana 3D se devait d'être polyvalent, sécuritaire et innovant.

À propos de Protège-toi.ca

Protège-toi.ca est une initiative entièrement québécoise qui a débuté dans l'espoir de faire une différence dans la communauté lors de cette crise sanitaire sans précédent. Vous trouverez sur notre plateforme une sélection d'équipements de protection tels que : des masques, des visières, mais aussi des produits de protections tels que des désinfectants, des autocollants, des gants et des lunettes.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 08:20 et diffusé par :