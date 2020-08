CIBC Innovation Banking fournit à Health Fidelity, Inc. un financement de croissance et de fonds de roulement de 5,5 millions de dollars américains





CIBC Innovation Banking a le plaisir d'annoncer un financement par emprunt de 5,5 millions de dollars américains pour Health Fidelity, Inc. (« Health Fidelity »), un leader du marché des technologies de la santé qui se concentre a soutenir les régimes de santé et les systèmes hospitaliers engagés avec succès dans des ententes a risques partagés. L'entreprise utilisera le financement offert afin d'accélérer la livraison de nouveaux produits sur le marché des fournisseurs et étendre son développement du marché.

Fondée en 2011 et établie à San Mateo, en Californie, Health Fidelity s'appuie sur une technologie propriétaire de traitement automatique du langage naturel (TALN) et une solide analyse des données de manière à traiter de grandes quantités de données cliniques non structurées autrement inaccessibles pour une utilisation analytique appliquée. Les connaissances de l'entreprise guident les réseaux de prestataires et les systèmes de santé dans le cadre des flux de travail opérationnels existants afin d'améliorer leurs performances en matière d'ajustement des risques, tout en soutenant les revenus et en contribuant à l'amélioration des résultats pour les patients.

« L'équipe de Health Fidelity possède des connaissances et une expérience approfondies dans les domaines de l'analyse et de la gestion des risques liés aux soins de santé, » a déclaré Charlie Kelly, directeur général de CIBC Innovation Banking à Denver. « Cette approche collaborative des relations avec les clients se traduit par le développement et le déploiement d'une plateforme solide ».

« L'équipe de CIBC Innovation Banking a investi le temps nécessaire pour comprendre notre activité, nos clients et la possibilité que nous avons d'améliorer le secteur des soins de santé. Le partenariat avec leur équipe renforce encore notre position sur le marché, » a déclaré Brian McDonald, chef des finances de Health Fidelity. « Health Fidelity continue de générer une croissance significative d'année en année et de fournir des solutions d'ajustement des risques puissantes, basées sur le TALN, malgré l'environnement opérationnel difficile créé par la crise COVID-19. Grâce aux produits novateurs et flexibles et à l'expertise considérable de CIBC Innovation Banking, nous avons ajouté des ressources financières supplémentaires pour mettre pleinement en oeuvre notre stratégie de croissance. »

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et du financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque phase de leur cycle commercial, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et utilise une approche collaborative et rigoureuse qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés des capitaux de la CIBC autant aux États-Unis qu'au Canada.

À propos de Health Fidelity

Health Fidelity simplifie l'ajustement des risques, en offrant aux organisations à risque une visibilité et un contrôle clairs sur leurs processus. Grâce à leurs solutions basées sur le TALN et à leurs services de conseil d'experts, ils mettent au jour des idées qui permettent d'améliorer les plans de soins et d'obtenir des recettes maximales. La suite Lumanenttm donne aux partenaires de Health Fidelity la confiance nécessaire pour poursuivre et réussir des accords de partage des risques à travers les programmes MA, ACA, Medicaid et ACO.

