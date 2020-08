Wendel Clark, légende de la LNH et un des joueurs préférés des amateurs de hockey, révèle sa « célébration de céréales » pour célébrer le r-r-retour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley(MC) !





MISSISSAUGA, ON, le 11 août 2020 /CNW/ - Qu'il s'agisse de victoires à l'arraché en prolongation ou de buts à la dernière seconde, le hockey a créé au fil des ans de nombreux moments inoubliables dignes d'être célébrés sur la patinoire. Afin de célébrer le retour du hockey, les Kellogg's Frosted Flakes*, partenaires officiels de la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et céréales officielles des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC, s'associent avec Wendel Clark, ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto. Ensemble, ils inspirent les Canadiens à maintenir leur niveau d'énergie pendant les séries éliminatoires et à s'amuser avec leur propre « célébration de céréales » pour saluer le retour du sport que nous adorons.

« Le hockey rassemble notre pays, et après des mois à se faire dire de garder nos distances, rien n'invite à la célébration autant que le retour des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC », déclare Wendel Clark. « Le nouveau format intense des séries fait en sorte que les amateurs sont captivés jour et nuit comme jamais. Les Kellogg's Frosted Flakes sont la collation idéale pendant les matchs à toute heure de la journée, c'est pour cela que je fais équipe avec Tony le tigre, l'entraîneur par excellence. Nous encourageons les Canadiens à lever leur bol et à célébrer à leur manière quand l'équipe ou le joueur qu'ils encouragent compte un but important. »

La LNHMD a connu une évolution des célébrations sur la patinoire au cours des ans. En hommage à ces moments emblématiques du hockey, Clark et Tony le tigre lancent aux Canadiens le défi de montrer leur propre #CerealCelly avec Frosted Flakes.

« Nous savons que les célébrations uniques ne sont pas réservées aux joueurs sur la glace », affirme Christine Jakovcic, vice-présidente Marketing et nutrition chez Kellogg Canada Inc. « Les amateurs de hockey observent leurs propres rituels dans les salons partout au pays, et Kellogg's Frosted Flakes souhaite honorer ces moments de pure joie, surtout pendant une année aussi difficile que celle-ci. Nous sommes fiers de nous associer à Wendel Clark et à la LNHMD pour célébrer ces moments victor-r-rieux pour les amateurs de hockey d'un océan à l'autre. »

Kellogg's Frosted Flakes est la collation idéale pour les amateurs pendant les matchs, surtout avec le format unique des séries éliminatoires de cette année. Du matin au soir, ces céréales délicieuses et croquantes satisfont les fringales et contribuent à regonfler les partisans en vue des marathons de visionnement inévitables et très attendus qui approchent. Cette année, les amateurs de hockey affamés ont le choix entre les céréales Kellogg's Frosted Flakes traditionnelles et les céréales Kellogg's Frosted Flakes chocolatées, qui combinent une riche saveur chocolatée et le croquant irrésistible qu'ils adorent.

« Tony le tigre a toujours souligné l'importance du travail d'équipe, une valeur fondamentale qu'il a en commun avec les grands du hockey comme Wendel », poursuit madame Jakovcic. « Le travail d'équipe, sur la glace ou dans les collectivités du pays, mérite d'être célébré. Kellogg encourage tous les Canadiens à se servir un bol de céréales Kellogg's Frosted Flakes irrésistibles pour honorer le sport qui rassemble notre pays. »

Les amateurs sont invités à présenter leur propre « célébration de céréales » Frosted Flakes sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #CerealCelly pendant les séries éliminatoires. Pour obtenir plus de détails sur les Frosted Flakes, les amateurs peuvent jeter un coup d'oeil à @frostedflakescanada sur Instagram et Facebook et admirer la célébration de céréales Frosted Flakes (#CerealCelly) de Wendel Clark sur son fil @wendelclark17.

