Pravati Capital lance son cinquième fonds de financement des litiges doté de 200 millions de dollars





PHOENIX, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Pravati Capital, pionnier du financement des litiges et société de conseil, a annoncé aujourd'hui le lancement de son cinquième fonds d'investissement, le Pravati Investment Fund V (le Fonds V), doté de 200 millions de dollars. Le Fonds V vient s'ajouter à la liste des quatre fonds que Pravati a lancés avec succès sur une période de sept ans. Le nouveau fonds offre, pour la première fois, aux investisseurs internationaux qualifiés non américains et exonérés d'impôts aux États-Unis la possibilité d'investir dans un véhicule de placement alternatif spécialisé dans le secteur du financement des litiges.

Comme les fonds précédents, le Fonds V est structuré selon la méthodologie éprouvée de la diligence raisonnable rigoureuse quant à la sélection et la structuration des investissements. Il offre en outre aux cabinets d'avocats la possibilité de se restructurer, de retrouver une assise financière et de constituer leurs portefeuilles d'actifs. Pravati continue d'investir dans les actifs non corrélés présentant un risque limité et indépendants des cycles économiques qu'offre le secteur en pleine croissance du financement des litiges.

Les fondateurs de Pravati s'appuient sur leurs 18 années d'expérience spécialisée dans le domaine du contentieux financier pour offrir des débouchés uniques à leurs clients et investisseurs. A l'image des quatre fonds précédents, le Fonds V continuera à proposer des solutions de pointe en matière de fonds propres. Les cabinets opérant sur des marchés en difficulté peuvent ainsi se restructurer et de se renforcer, partout aux États-Unis. La stratégie restera la même, à savoir bâtir un fonds d'investissement alternatif international solide « toutes conditions » présentant un rapport risque/rémunération robuste qui ne sera, en règle générale, pas affecté par les changements de cycle économique, comparativement aux actions et aux fonds à revenu fixe traditionnels.

« Nous sommes heureux de proposer le Fonds V aux investisseurs internationaux qualifiés qui recherchent un véhicule de placement alternatif dans le secteur du financement des litiges. Le financement des litiges est essentiel pour un individu lambda qui affronte une entité aux poches bien remplies et qui a besoin de rendre les règles du jeu équitables », a commenté Alexander Chucri, directeur général et gestionnaire de portefeuille de Pravati Capital.

Nous sommes convaincus que notre travail a un impact social positif. Nous rendons possible la capitalisation de la justice en finançant des dossiers dignes d'intérêt qui méritent d'être portés devant les tribunaux », a ajouté M. Chucri.

Pravati Capital agit en tant que prêteur, banque d'affaires et conseiller auprès de cabinets d'avocats de taille moyenne dans le monde entier. La société avance aux cabinets d'avocats des fonds avec ou sans recours. Ces avances sont généralement garanties par la souscription d'un portefeuille d'affaires. La société investit dans un large éventail de litiges commerciaux complexes et à forte probabilité de résolution.

Le Pravati Investment Fund V devrait avoir une durée à court terme de 36 à 48 mois. Le fonds vise à déployer plus de 200 millions de dollars au cours des 18 mois suivants.

A propos de Pravati Capital

Leader dans le domaine du financement des litiges, Pravati Capital a changé la façon dont les cabinets d'avocats envisagent leur avenir. Depuis plus de dix ans, nous sommes à l'avant-garde des solutions de financement des litiges, en créant des sources innovantes de crédit-relais. Notre mission consiste à proposer des solutions innovantes et efficaces en matière de capitaux aux cabinets d'avocats, une assistance compassionnelle aux plaignants et une option d'investissement alternative sûre aux investisseurs accrédités.

