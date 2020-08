Senvest Capital Inc. annonce que la TSX a approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités





MONTRÉAL, 11 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. (la « Société ») (TSX : SEC) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté son avis d'intention de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« Offre »). Aux termes de l'Offre, la Société propose d'acheter, de temps à autre et si elle le juge à propos, jusqu'à 70 000 de ses actions ordinaires au total, soit environ 2,67% de ses 2 623 224 actions ordinaires émises et en circulation en date du 1er août 2020, par l'entremise de la TSX ou de plateformes de négociation parallèles admissibles, le cas échéant. Toutefois, en raison du volume historiquement bas des négociations de ses actions ordinaires à la TSX, la Société informe que le niveau des achats réels aux termes de l'Offre pourrait, en fait, être considérablement inférieur à 70 000 actions. Les achats peuvent être effectués entre le 14 août 2020 et la date la plus rapprochée entre celle à laquelle le nombre maximal d'actions ordinaires a été acheté aux termes de l'Offre et le 13 août 2021.



Le volume moyen des opérations quotidiennes sur les actions ordinaires de la Société au cours des six derniers mois civils complets s'établissait à 153 actions ordinaires. Par conséquent, à l'égard des achats effectués par l'entremise de la TSX, la Société peut, à chaque jour de bourse, acheter jusqu'à 1 000 actions ordinaires et acheter un bloc de ses actions ordinaires en sus de l'achat quotidien maximum permis au plus une fois par semaine civile.

La Société souhaite tirer parti de temps à autre du prix auquel ses actions ordinaires se négocient sur le marché. La direction estime que parfois le cours des actions ordinaires de la Société ne reflète pas adéquatement la valeur de ses actifs sous-jacents. Le conseil d'administration de la Société estime que les achats proposés pourraient être avantageux pour la Société et constituer une utilisation judicieuse de ses fonds. Toutes les actions ordinaires achetées par la Société dans le cadre de l'Offre seront annulées.

Accessoirement à l'Offre, la Société a mis en place un régime de rachat automatique (le « Régime »). Le Régime permet à la Société d'établir des instructions standards à l'égard de la façon dont les actions ordinaires peuvent être rachetées sur le marché libre au cours des périodes de restriction sur les transactions qu'elle s'impose. Le Régime constitue un régime automatique pour les fins des lois canadiennes applicables en valeurs mobilières, et a été préalablement approuvé par la TSX.

Le 14 août 2019, la Société a lancé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue d'acheter jusqu'à 60 000 actions ordinaires. Dans le cadre de cette offre, qui doit expirer le 13 août 2020, la Société a acheté au total 53 100 de ses actions ordinaires (qu'elle a annulées par la suite) à un prix moyen pondéré de 157,84 $ l'action ordinaire, incluant 50 300 actions ordinaires achetées par l'entremise de la TSX à un prix moyen pondéré de 157,89 $ l'action ordinaire et 2 800 actions ordinaires achetées par l'entremise de plateformes de négociation parallèles admissibles à un prix moyen pondéré de 157,00 $ l'action ordinaire.

Senvest Capital Inc. et ses filiales exercent des activités commerciales dans les secteurs des services bancaires d'investissement, de la gestion d'actifs, de l'immobilier et des systèmes électroniques de sécurité.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. George Malikotsis, vice-président, Finances de Senvest Capital Inc., au 514-281-8082.

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 08:05 et diffusé par :