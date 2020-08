Les Systèmes Flyscan annoncent une ronde de financement stratégique avec Enbridge, BDC et INO





La jeune pousse canadienne repousse les limites dans la surveillance aérienne des infrastructures énergétiques

VILLE DE QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Les Systèmes Flyscan ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement par capital de risque de 4,3 millions de dollars américains avec l'investisseur stratégique Enbridge (TSX: ENB) (NYSE: ENB), en collaboration avec la Division des technologies propres de la Banque de développement du Canada (BDC) et l'Institut national d'optique du Canada (INO). Le financement permettra à Flyscan de commercialiser sa plateforme aéroportée novatrice qui automatise la détection de petites fuites d'hydrocarbures et offre une série de fonctions d'inspection visuelle actuellement exécutées uniquement par des observateurs humains.

« Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir un investisseur stratégique qui non seulement exploite le réseau de pipelines de pétrole brut et de liquides le plus long et le plus complexe au monde, mais qui est aussi un chef de file reconnu sur le marché pour l'adoption de nouvelles technologies. La contribution d'Enbridge à notre développement ira au-delà du soutien financier et comprendra la définition des besoins de l'industrie et la présentation d'une analyse de rentabilisation concrète », a déclaré Éric Bergeron, fondateur et chef de la direction de Flyscan.

« Enbridge est très engagée en matière de protection de l'environnement. En collaborant avec Flyscan, nous créons de nouvelles façons de faire progresser la détection des fuites dans les pipelines et d'améliorer la surveillance des servitudes », a commenté Bhushan Ivaturi, premier vice-président et directeur principal de l'informatique, responsable de la technologie, des services de l'information et du numérique à Enbridge. « Chez Enbridge, nous exploitons la puissance des données, de la technologie et de l'innovation pour faire progresser la sécurité des pipelines. »

« Les entreprises canadiennes de technologies propres sont les meilleures de leur catégorie, mais l'expansion sur les marchés mondiaux demeure leur plus grand défi. En tant que banque de développement du Canada, une partie de notre mission consiste à soutenir la croissance d'entreprises ayant un énorme potentiel de transformation, comme Flyscan. Nous sommes heureux de codiriger cet investissement en appuyant Éric Bergeron, un entrepreneur qui a déjà fait ses preuves dans la commercialisation de technologies pouvant ouvrir la voie à l'industrie », a ajouté Benoit Forcier, directeur, Division des technologies propres à BDC.

« L'INO est fière qu'une technologie développée par ses experts contribue à la croissance internationale d'une entreprise qui aidera l'industrie pétrolière à protéger l'environnement », a affirmé quant à lui Alain Chandonnet, président-directeur général de l'INO.

Les Systèmes FlyScan Inc. sont une entreprise dérivée de l'Institut national d'optique du Canada, fondé en 2015. Sa mission est d'aider les entreprises du secteur de l'énergie à mieux protéger leurs infrastructures et l'environnement avec un rendement financier positif. Établie à Québec, l'entreprise a bénéficié d'un appui financier important de Technologies du développement durable du Canada (TDDC), d'Investissement Québec et de la Ville de Québec.

À PROPOS D'ENBRIDGE INC.

Enbridge Inc. est l'une des plus importantes sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Nous livrons en toute sécurité et avec fiabilité l'énergie qui alimente la qualité de vie des gens. Nos principales entreprises englobent le secteur Oléoducs, qui transporte près de 25 % du pétrole brut produit en Amérique du Nord, le secteur Transport de gaz et services intermédiaires, qui achemine environ 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis ainsi que le secteur Distribution et entreposage de gaz, qui dessert près de 3,8 millions de clients du marché de détail en Ontario et au Québec, et le secteur Production d'énergie renouvelable, qui produit environ 1 750 MW (capacité nette) d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et en Europe. Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote des bourses de Toronto et de New York sous le symbole ENB. Pour un complément d'information : www.enbridge.com .

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC - la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos d'INO

INO est le plus important centre d'expertise en optique-photonique au Canada. Depuis 30 ans, elle crée et développe des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d'entreprises québécoises et canadiennes dans divers secteurs d'activité. Chef de file en haute technologie, INO a mis en oeuvre plus de 6?500 solutions, réalisé 74 transferts technologiques et contribué à la création de 35 nouvelles entreprises, qui emploient plus de 2?000 personnes. Les activités d'INO sont possibles grâce à la collaboration soutenue du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

À propos de TDDC

Technologies du développement durable Canada (TDDC) aide les entreprises canadiennes à développer et à déployer des solutions technologiques propres et concurrentielles pour aider à résoudre certains des problèmes environnementaux les plus urgents dans le monde : les changements climatiques, la pureté de l'air, la propreté de l'eau et des sols. Grâce à notre approche pancanadienne de l'amorçage à l'expansion, menée en partenariat avec les meilleurs parmi nos pairs et les spécialistes, nous sommes une référence mondiale pour les programmes d'innovation dans le domaine du développement durable. Le financement que nous avons fourni à des entrepreneurs canadiens, à titre de fondation fédérale indépendante et de programme phare, a été créateur d'emplois, de croissance et de prospérité à long terme pour le Canada. Depuis sa création, TDDC a investi plus de 1,15 milliard de dollars dans 400 entreprises, créant ainsi 13 000 emplois. Nos entreprises ont réduit approximativement de 18,1 mégatonnes par an les émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à l'énergie nécessaire pour chauffer 600 millions de foyers.

