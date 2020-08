Avis aux médias - Les Aliments Maple Leaf Inc. présentera à la 40e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity





TORONTO, le 11 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a annoncé que Michael McCain, président et chef de la direction, participera à une causerie au coin du feu à la 40e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity le mercredi 12 août 2020 à 10 h 30, HAE. La conférence aura lieu sous forme de réunion virtuelle.

Quoi : Causerie au coin du feu virtuelle à la 40e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity



Qui : Michael H. McCain, président et chef de la direction



Quand : Le 12 août 2020 à 10 h 30, HAE



Où : Obtenez le lien de la webémission à la page https://www.mapleleaffoods.com/fr/investisseurs/evenements/

Veuillez vous connecter environ 10 minutes avant le début de la webémission afin de vous inscrire. La webémission sera archivée sur le site Web des Aliments Maple Leaf pendant 90 jours.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

