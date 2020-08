Air Canada dévoile les détails du programme Aéroplan transformé, offrant plus de valeur et de nouveaux privilèges





Lancement du programme de fidélité transformé le 8 novembre 2020

Transition sans heurt pour tous les membres qui conservent leur numéro Aéroplan et dont les milles seront automatiquement acceptés à raison d'un pour un

Toutes les places offertes à la vente à bord de tous les vols d'Air Canada accessibles aux primes aériennes en échange de points Aéroplan et aucun supplément en argent

Premier programme de fidélité au Canada conçu pour les familles, avec partage des points et privilèges

Programme proposant, entre autres nouveautés, des tarifs prévisibles, de tout nouveaux privilèges liés aux cartes de crédit Aéroplan, davantage de partenaires et la possibilité d'échanger des points contre des extras, comme des surclassements

MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui les détails de son programme de fidélité Aéroplan transformé en soulignant les caractéristiques du programme et les privilèges des cartes de crédit dont profiteront les membres lors de son lancement, le 8 novembre 2020. Le programme Aéroplan transformé offre aux clients des fonctionnalités plus personnalisées, souples et conviviales leur procurant une expérience réellement avantageuse. De plus, le programme offre aux titulaires de cartes de crédit Aéroplan qui échangeront des points contre des vols d'Air Canada plus de valeur que celle proposée par les programmes de voyages des grandes banques canadiennes.

« Air Canada a promis qu'Aéroplan, une fois transformé, ferait partie des meilleurs programmes de fidélité du monde et nous tenons parole, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Le programme transformé, qui a été pensé avec le plus grand soin, était impatiemment attendu en tant que moteur clé de notre transformation continue, laquelle est plus importante que jamais, car les sociétés aériennes rivalisent pour attirer et fidéliser les clients dans un contexte qui change rapidement. »

« Depuis l'annonce de notre engagement à améliorer Aéroplan, nous avons reçu les commentaires de plus de 36 000 clients, comparé des programmes de fidélité du monde entier et entièrement reconstitué notre infrastructure numérique, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique. Cela a donné un programme de fidélité vraiment souple et adaptable qui procure à ses membres une expérience encore plus avantageuse leur permettant de voyager plus et voyager mieux. »

À compter du 8 novembre 2020, les comptes Aéroplan actuels seront transférés automatiquement au programme transformé, avec les mêmes numéros de membre Aéroplan. Les milles Aéroplan deviendront des « points Aéroplan » et les soldes de milles existants seront acceptés à raison d'un pour un. En outre, toutes les cartes de crédit Aéroplan continueront d'offrir la possibilité d'accumuler des points.

Une fois le programme lancé, les membres profiteront d'un éventail formidable de nouveaux privilèges, notamment de nouvelles caractéristiques avec les cartes de crédit Aéroplan, dont beaucoup n'ont jamais été offertes au Canada. Pour connaître tous les détails, visitez www.aircanada.com/aeroplan. Voici quelques faits saillants importants à découvrir.

Primes aériennes de plus grande valeur

C'est toujours le bon moment d'utiliser ses points, et Aéroplan offre des primes aériennes pour des centaines de destinations dans le monde avec Air Canada et ses transporteurs aériens partenaires. Le programme Aéroplan transformé proposera à ses membres une expérience intégrée permettant de rechercher et d'obtenir des primes aériennes à aircanada.com et dans l'application mobile Air Canada. Voici d'autres améliorations qui attendent les membres :

Tous les sièges, tous les vols d'Air Canada, sans restrictions - Les membres peuvent échanger des points Aéroplan contre toutes les places d'Air Canada offertes à la vente, sans restrictions.

- Les membres peuvent échanger des points Aéroplan contre toutes les places d'Air Canada offertes à la vente, sans restrictions.

Aucun supplément en argent pour les vols d'Air Canada - Il n'y aura plus de suppléments aériens, notamment pour le carburant, sur les primes aériennes avec Air Canada. Les membres paieront en argent uniquement les taxes et les frais perçus par des tiers (ils pourront même les payer en points Aéroplan!).

- Il n'y aura plus de suppléments aériens, notamment pour le carburant, sur les primes aériennes avec Air Canada. Les membres paieront en argent uniquement les taxes et les frais perçus par des tiers (ils pourront même les payer en points Aéroplan!).

Prédiction du prix en points - Le nombre de points nécessaires pour les primes aériennes Aéroplan sera calculé en fonction des prix réels du marché. Les membres pourront planifier leurs voyages facilement et en toute confiance grâce au Prédicteur de points, qui proposera une fourchette approximative de points Aéroplan dont les membres auront besoin pour se procurer des primes aériennes avec les transporteurs partenaires. L'outil indique aussi le nombre de points fixes nécessaire pour obtenir des primes aériennes avec les transporteurs partenaires.

- Le nombre de points nécessaires pour les primes aériennes Aéroplan sera calculé en fonction des prix réels du marché. Les membres pourront planifier leurs voyages facilement et en toute confiance grâce au Prédicteur de points, qui proposera une fourchette approximative de points Aéroplan dont les membres auront besoin pour se procurer des primes aériennes avec les transporteurs partenaires. L'outil indique aussi le nombre de points fixes nécessaire pour obtenir des primes aériennes avec les transporteurs partenaires.

Une portée mondiale inégalée - Aéroplan est le programme de fidélité nord-américain le plus connecté : il offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points avec plus de 35 sociétés aériennes. Ce réseau mondial comprend certains des meilleurs transporteurs aériens de leurs régions respectives pour ce qui est de la qualité et du service, et il permet aux membres d'échanger des points contre des vols pour plus de 1 300 destinations. Etihad Airways et Azul sont au nombre des nouveaux transporteurs partenaires du programme.

- Aéroplan est le programme de fidélité nord-américain le plus connecté : il offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points avec plus de 35 sociétés aériennes. Ce réseau mondial comprend certains des meilleurs transporteurs aériens de leurs régions respectives pour ce qui est de la qualité et du service, et il permet aux membres d'échanger des points contre des vols pour plus de 1 300 destinations. Etihad Airways et Azul sont au nombre des nouveaux transporteurs partenaires du programme.

Points + Argent - Les membres auront la possibilité d'économiser leurs points Aéroplan et de payer une partie de leurs primes aériennes en argent.

Plus d'options pour plus de membres

Aéroplan a de quoi plaire à tout le monde et va rendre les voyages encore plus intéressants grâce à de nouvelles caractéristiques, notamment :

Partage familial Aéroplan - Les membres d'une même famille pourront combiner gratuitement leurs points Aéroplan et obtenir ainsi des primes aériennes plus rapidement.

- Les membres d'une même famille pourront combiner gratuitement leurs points Aéroplan et obtenir ainsi des primes aériennes plus rapidement.

Accumulation de points avec chaque vol - Les membres pourront accumuler des points Aéroplan chaque fois qu'ils réserveront et paieront avec de l'argent un vol d'Air Canada sur notre site Web ou avec notre application, notamment au tarif économique de base.

- Les membres pourront accumuler des points Aéroplan chaque fois qu'ils réserveront et paieront avec de l'argent un vol d'Air Canada sur notre site Web ou avec notre application, notamment au tarif économique de base.

Surclassement - Les membres pourront échanger leurs points Aéroplan contre un surclassement en classe Économique Privilège ou en Classe affaires d'Air Canada si ces cabines sont proposées et des places sont disponibles. Grâce à notre fonctionnalité innovante de mise pour un surclassement, les membres pourront décider eux-mêmes du prix qu'ils veulent payer pour obtenir un surclassement.

- Les membres pourront échanger leurs points Aéroplan contre un surclassement en classe Économique Privilège ou en Classe affaires d'Air Canada si ces cabines sont proposées et des places sont disponibles. Grâce à notre fonctionnalité innovante de mise pour un surclassement, les membres pourront décider eux-mêmes du prix qu'ils veulent payer pour obtenir un surclassement.

Des avantages à portée de main - Les membres pourront échanger leurs points Aéroplan contre des extras populaires, comme l'accès au Wi-Fi à bord ou la possibilité de se détendre dans un salon Feuille d'érable d'Air Canada.

- Les membres pourront échanger leurs points Aéroplan contre des extras populaires, comme l'accès au Wi-Fi à bord ou la possibilité de se détendre dans un salon Feuille d'érable d'Air Canada.

Des primes de voyages améliorées - Les membres pourront continuer d'échanger des points pour l'ensemble de leur voyage, dont la location de voitures, des séjours à l'hôtel, et des forfaits hôtels et vacances.

- Les membres pourront continuer d'échanger des points pour l'ensemble de leur voyage, dont la location de voitures, des séjours à l'hôtel, et des forfaits hôtels et vacances.

Plus grand choix de marchandises - Les membres profiteront d'un plus large éventail d'options de primes, notamment des produits électroniques, des articles pour la maison et bien plus encore. En outre, les cartes-cadeaux seront envoyées électroniquement et disponibles plus rapidement que jamais.

Statut Aéroplan Élite amélioré

Le programme Aéroplan transformé continuera d'offrir six niveaux d'adhésion, soit Aéroplan Début et cinq statuts Élite - Aéroplan 25K, 35K, 50K, 75K et Super Élite. Tous les privilèges les plus populaires du statut Élite demeurent inchangés, mais les membres peuvent s'attendre à des améliorations intéressantes en 2021 :

Primes priorité - Les membres Élite pourront accumuler des bons Primes priorité qui leur donnent droit à une réduction de 50 % sur le prix en points (excluant les taxes, les frais des tiers et, le cas échéant, les frais de réservation du partenaire) des primes aériennes admissibles avec Air Canada et ses transporteurs partenaires. Les membres de statut Aéroplan 35K ou supérieur recevront automatiquement des Primes priorité lorsque le programme sera lancé en novembre.

- Les membres Élite pourront accumuler des bons Primes priorité qui leur donnent droit à une réduction de 50 % sur le prix en points (excluant les taxes, les frais des tiers et, le cas échéant, les frais de réservation du partenaire) des primes aériennes admissibles avec Air Canada et ses transporteurs partenaires. Les membres de statut Aéroplan ou supérieur recevront automatiquement des Primes priorité lorsque le programme sera lancé en novembre.

Passe-statut - Les membres Aéroplan Élite admissibles pourront partager leurs privilèges, comme l'embarquement prioritaire et l'accès aux salons, avec leurs amis et les membres de leur famille, même s'ils ne voyagent pas ensemble.

- Les membres Aéroplan Élite admissibles pourront partager leurs privilèges, comme l'embarquement prioritaire et l'accès aux salons, avec leurs amis et les membres de leur famille, même s'ils ne voyagent pas ensemble.

Qualification quotidienne à un statut - Les points Aéroplan que les membres pourront accumuler chaque jour à l'aide des cartes de crédit Aéroplan ou auprès de partenaires de voyages et détaillants partenaires les aideront à atteindre le statut Aéroplan Élite.

De toutes nouvelles cartes de crédit Aéroplan

Les cartes de crédit comarquées Aéroplan entièrement repensées sont les seules au pays à offrir tous les privilèges de voyage d'Air Canada. Les membres titulaires de cartes de crédit admissibles offertes par nos partenaires, soit TD, CIBC et American?Express, obtiendront des primes plus rapidement et auront droit à de nouveaux privilèges uniques :

Les cartes de crédit de base proposeront des tarifs préférentiels pour les primes aériennes, ce qui signifie que leurs titulaires pourront échanger des points pour des vols plus souvent, en utilisant moins de points. De plus, lorsque ces membres magasineront dans les catégories populaires, ils accumuleront des points-bonis. Les membres accumuleront encore plus de points lorsqu'ils paieront directement Air Canada avec leur carte de crédit Aéroplan (application mobile Air Canada, aircanada.com ou Vacances Air Canada).

proposeront des tarifs préférentiels pour les primes aériennes, ce qui signifie que leurs titulaires pourront échanger des points pour des vols plus souvent, en utilisant moins de points. De plus, lorsque ces membres magasineront dans les catégories populaires, ils accumuleront des points-bonis. Les membres accumuleront encore plus de points lorsqu'ils paieront directement Air Canada avec leur carte de crédit Aéroplan (application mobile Air Canada, aircanada.com ou Vacances Air Canada).

Les cartes de crédit principales offriront les privilèges ci-dessus, mais leurs titulaires profiteront en plus du premier bagage enregistré sans frais lorsqu'ils voyageront avec Air Canada qu'ils aient échangé des points pour leur billet ou payé en argent. De plus, jusqu'à huit compagnons figurant sur la même réservation pourront enregistrer sans frais un premier bagage.

offriront les privilèges ci-dessus, mais leurs titulaires profiteront en plus du premier bagage enregistré sans frais lorsqu'ils voyageront avec Air Canada qu'ils aient échangé des points pour leur billet ou payé en argent. De plus, jusqu'à huit compagnons figurant sur la même réservation pourront enregistrer sans frais un premier bagage.

Les cartes de crédit de niveau prestige offriront les privilèges ci-dessus et d'autres à l'aéroport, notamment l'accès aux salons Feuille d'érable et au Café Air Canada, ainsi que la priorité à l'enregistrement et l'embarquement.

offriront les privilèges ci-dessus et d'autres à l'aéroport, notamment l'accès aux salons Feuille d'érable et au Café Air Canada, ainsi que la priorité à l'enregistrement et l'embarquement.

Les titulaires de carte supplémentaire admissibles bénéficieront désormais d'un premier bagage enregistré sans frais, de l'accès aux salons aéroportuaires et d'un traitement prioritaire à l'aéroport lorsqu'ils voyagent seuls - une première dans l'industrie.

bénéficieront désormais d'un premier bagage enregistré sans frais, de l'accès aux salons aéroportuaires et d'un traitement prioritaire à l'aéroport lorsqu'ils voyagent seuls - une première dans l'industrie.

Ces cartes de crédit ont été conçues pour le statut Aéroplan Élite. Les membres qui utiliseront une carte de crédit principale ou prestige pourront atteindre et conserver plus facilement un statut. De plus, les titulaires de carte supérieure pourront profiter de nouveaux privilèges, comme les crédits eSurclassements différés et une confirmation de surclassement prioritaire à l'aéroport.

Pour voir la liste des privilèges de voyage Air Canada accordés aux titulaires de cartes de crédit Aéroplan, visitez aircanada.com/cartes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouvelles caractéristiques ou s'inscrire au programme, visitez www.aircanada.com/aeroplan.

Le présent communiqué est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une modification aux conditions générales d'Aéroplan. Les conditions mises à jour pour refléter les changements proposés au programme Aéroplan seront fournies plus tard. Nota : Le nombre de destinations offertes aux membres Aéroplan correspond au réseau d'Air Canada et de ses transporteurs aériens partenaires en 2019. Compte tenu des restrictions de voyage, des recommandations gouvernementales et de la baisse de la demande pendant la pandémie de COVID-19, le nombre de destinations proposées peut varier.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 06:30 et diffusé par :