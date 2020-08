Benoit Fouilland nommé directeur financier de Firmenich





GENÈVE, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, a nommé Benoit Fouilland au poste de directeur financier, fonction qu'il exercera à partir du 1er septembre. En tant que membre de la direction générale, Benoit reportera directement au PDG de Firmenich, Gilbert Ghostine. Il sera également secrétaire du comité des finances, de l'audit et des risques du Conseil d'administration.

Occupant actuellement le poste de directeur financier chez Criteo S.A., Benoit rejoint Firmenich fort d'une solide expérience en tant que directeur financier dans des environnements de marché en évolution rapide ainsi que dans des sociétés cotées en bourse. Il a également démontré une réelle capacité à gagner la confiance des investisseurs, des banquiers, des conseillers et des régulateurs. Il apporte à Firmenich une expérience considérable en matière de développement et de transformation organisationnelle permettant de maximiser la valeur commerciale, ainsi qu'une expertise dans les relations avec les investisseurs, les fusions et acquisitions, la gouvernance d'entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques.

"Je souhaite la bienvenue à Benoît au sein de la direction générale de Firmenich en tant que directeur financier", déclare Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. "C'est un directeur financier d'une rare stature, doté d'une excellente expérience dans la mise en place et la direction d'équipes financières internationales ainsi que dans l'optimisation des performances. Grâce à son savoir-faire, je suis convaincu qu'il sera un atout majeur pour notre équipe de direction".

"Je suis ravi de rejoindre Firmenich. C'est une entreprise qui bénéficie d'une réputation incontestable, d'une équipe investie, ainsi que de clients engagés qui la soutiennent. C'est ce qui lui a permis de se réinventer avec succès, année après année", a déclaré Benoit Fouilland. "C'est le meilleur moment pour rejoindre l'entreprise, qui débute un nouveau cycle stratégique. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de Firmenich en mettant l'accent sur la croissance et la création de valeur".

Benoit Fouilland remplace Eric Nicolas, qui occupait le poste de directeur financier depuis 2011. Ce dernier a été nommé COO du groupe, responsable des Opérations au niveau mondial, de la chaîne d'approvisionnement, de la numérisation ainsi que des fusions et acquisitions et de la stratégie d'entreprise. Il reste membre de la direction générale.

"Je tiens à exprimer ma gratitude envers Eric Nicolas pour le leadership exemplaire dont il a fait preuve au cours de ces 9 dernières années en tant que directeur financier. Il a contribué activement à faire évoluer la gouvernance de Firmenich en accompagnant la croissance ambitieuse de ces dernières années. Je suis heureux de collaborer avec Eric dans le cadre de ses nouvelles fonctions pour poursuivre notre transformation et renforcer l'excellence de nos relations clients".

Benoît rejoint Firmenich fort de plus de 20 ans d'expérience internationale en matière de direction et de finance au sein de sociétés technologiques de premier rang, parmi lesquelles figurent British Telecom, Business Objects et SAP. En tant que Directeur financier de Criteo, Benoit a enregistré des taux de croissance records, a dirigé l'introduction en bourse réussie du groupe au NASDAQ et a établi d'excellents rapports tant au sein de l'entreprise qu'auprès des investisseurs. Citoyen français, Benoît s'installera à Genève. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'ESLSCA Business School de Paris, d'un master en finance de l'université Dauphine et d'un MBA de l'INSEAD.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes. Ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020.

