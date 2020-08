PDG : les changements post-Covid sont permanents et il y en viendra d'autres





- Une nouvelle enquête menée par PwC auprès de PDG à travers le monde examine les perspectives de croissance et les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la façon dont les entreprises opèrent, maintenant et à l'avenir.

- D'après ces CEO, la transition vers le travail à distance, l'automatisation et les bureaux à faible densité sont là pour rester.

- Le changement climatique, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et l'adaptation de l'expérience client sont parmi les autres tendances qui conduisent à de nouveaux changements à long terme.

LONDRES, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- La nécessité pour les chefs d'entreprise et les décideurs politiques de repenser fondamentalement la façon dont ils planifient, investissent et opèrent à l'avenir est mise en exergue dans une nouvelle enquête menée auprès de 699 PDG dans le monde et publiée par PwC.

L'enquête montre que la majorité des PDG estiment que les changements induits par la pandémie de COVID-19 vers la collaboration à distance (78 %), l'automatisation (76 %) et la réduction du nombre de personnes travaillant dans les bureaux (61 %), sont là pour rester. Dans l'ensemble, 61 % déclarent que leur modèle commercial sera plus numérique à l'avenir - un changement accéléré par la pandémie.

Les réponses montrent que l'infrastructure numérique, la flexibilité du travail et le bien-être des employés seront à l'ordre du jour des conseils d'administration alors qu'ils reconfigurent les opérations commerciales pour assurer la croissance au cours des 12 prochains mois et au-delà. Cinquante-huit pour cent des PDG déclarent que la sécurité de la chaîne d'approvisionnement restera une priorité, stimulant des investissements technologiques pour permettre le suivi des produits de la production à la livraison, et garantir la résilience de leurs fournisseurs et de leurs partenaires en temps de crises.

« Les chefs d'entreprise doivent simultanément assurer l'exploitation de leur entreprise aujourd'hui et repenser fondamentalement leur stratégie pour demain, afin de sortir de la pandémie prêts à reconfigurer leur entreprise pour prospérer dans un monde très différent. Et ils doivent le faire en pensant non seulement à l'accélération du changement dans la société par la COVID-19 et aux attentes croissantes de leurs parties prenantes au sens large, mais aussi aux autres problèmes qui vont remodeler fondamentalement l'avenir des entreprises - du changement climatique au populisme », explique Bob Moritz, président mondial de PricewaterhouseCoopers International Limited.

Face à des décennies de mondialisation croissante, près de deux PDG sur cinq (39 %) pensent qu'il y aura une réorientation permanente vers le rapatriement des activités et l'internalisation, et un pourcentage similaire s'attend à une augmentation durable du nationalisme.

Kristin Rivera, leader mondial, Forensics & Crisis, PwC US, a commenté :

« La pandémie de COVID-19 a rappelé aux PDG l'importance de renforcer la résilience dans leur modèle opérationnel. Les entreprises qui ont pu adopter rapidement des pratiques de travail numériques ou changer leurs chaînes d'approvisionnement ont été davantage en mesure de résister au choc. Maintenant, les PDG doivent simultanément faire face à la pandémie en cours et repenser la façon d'ont ils opèrent à l'avenir. Les innovations développées en temps de crise ne sont pas toutes adaptées à long terme, mais il reste encore beaucoup à apprendre. »

Les PDG sont naturellement prudents quant à leurs propres perspectives de croissance de leurs revenus dans l'année à venir (45 % plutôt confiants ; 15 % très confiants). 65 % prévoient une baisse de la croissance mondiale. Les inquiétudes concernant l'économie mondiale sont les plus grandes en Afrique, en Europe centrale et orientale, en Asie et en Amérique latine.

Les chefs d'entreprise considèrent également que la pandémie a accentué l'importance de répondre à un plus large éventail de problèmes des parties prenantes, en particulier les employés. Les mesures de soutien aux employés portaient sur la santé et la sécurité (92 %), le bien-être (61 %) et le soutien financier (24 %). Quarante-deux pour cent ont fait des contributions à des organisations communautaires et près d'un tiers (32 %) des chefs d'entreprise ont réduit leur propre salaire. Les PDG qui ont maximisé la fidélisation (36 %) et protégé la santé et la sécurité des employés (92 %) estiment que ces mesures auront un impact positif sur la réputation à long terme de leur organisation.

Bhushan Sethi, Joint Global Leader, People & Organisation, PwC US, a commenté pour sa part :

« La transition accélérée vers le travail flexible a été utile pour de nombreuses entreprises. Quels que soient les nouveaux modèles qui émergent, il est clair que les politiques axées sur les employés qui investissent dans la sécurité, la protection et le bien-être pourraient devenir le nouveau facteur de différenciation pour le recrutement, la fidélisation et la réputation de l'entreprise.

Les changements induits par COVID-19 alourdissent significativement le programme déjà chargé des PDG. Le changement climatique demeure une tendance influente tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Lorsqu'on leur a demandé si la transition à une atténuation du changement climatique allait durer, la majorité des chefs d'entreprise (47 %) ont répondu par l'affirmative. Les chefs d'entreprise estiment que les augmentations à court terme des produits jetables (y compris les désinfectants, les masques) et les diminutions de l'utilisation de l'économie du partage ne seraient que temporaires.

Retrait limité des villes

Alors que la majorité des PDG (61 %) estiment que la densité du lieu de travail sera plus faible qu'auparavant, ils restent divisés quant au rôle que les villes joueront à l'avenir : 34 % pensent que la transition vers la désurbanisation continuera ; 38 % pensent qu'elle est temporaire.

Divisés quant au rôle du gouvernement

Les chefs d'entreprise ne s'attendent pas à un soutien prolongé de la part des gouvernements, la majorité (57 %) estimant que l'intervention de l'État est une mesure temporaire, malgré le potentiel que les gouvernements utilisent ce soutien pour influencer le redressement après COVID-19 et les politiques qui impactent sur les entreprises. Moins d'un sur trois (30 %) pense que le soutien gouvernemental sera maintenu, malgré des perspectives moroses pour les perspectives de croissance mondiale et organisationnelle au cours des 12 prochains mois. Un répondant sur cinq déclare avoir refusé un soutien du gouvernement pour son entreprise pendant la pandémie.

Bob Moritz a ajouté :

« Certains PDG peuvent avoir l'impression d'avoir passé un test critique. Ce qui est essentiel maintenant, c'est qu'ils utilisent efficacement les connaissances importantes qu'ils ont acquises sur leurs organisations pour les affaires et pour la société. Le changement le plus durable pendant cette pandémie est la réalité qu'un choix entre le long et le court terme n'est plus possible. Nous devons répondre aux deux. »

À propos de l'enquête :

L'enquête par panel auprès des PDG de PwC, menée en juin et juillet 2020 en tant qu'extension de l'Enquête mondiale auprès des PDG de PwC ? reflète les points de vue de 699 PDG sur les business models émergents et les principales tendances résultant de la COVID-19. Ils dirigent des entreprises privées et des sociétés par actions, des petites entreprises et des entreprises de plus d'un milliard de dollars, et représentent un échantillon représentatif divers d'industries, de pays et de territoires. Les répondants provenaient de 67 pays/territoires, dont l'Europe de l'Ouest (42 % des répondants), l'Amérique du Nord (7 %) et le Moyen-Orient (3 %).

À propos de PwC

PwC a pour mission d'instaurer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau d'entreprises comptant plus de 276 000 personnes dans 157 pays qui se sont engagées à fournir des services de qualité en matière d'assurance, de conseil et de fiscalité. Apprenez-en plus et dites-nous ce qui compte pour vous en nous rendant visite sur www.pwc.com .

PwC désigne le réseau PwC et/ou un ou plusieurs de ses cabinets membres, chacun étant une entité juridique distincte. Vous trouverez plus de détails sur www.pwc.com/structure.

© 2020 PwC. Tous droits réservés

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1121790/PWC_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 août 2020 à 05:42 et diffusé par :