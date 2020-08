D'après la société de cybersécurité Secuvera, Stonebranch est hautement sécurisé





Le Universal Automation Center a affiché un degré élevé de sécurité lors de la troisième série des tests d'intrusion menés par Secuvera, une société de cybersécurité respectée.

ATLANTA, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques, a annoncé aujourd'hui que son Universal Automation Center (Centre d'automatisation universel) a été classée comme étant « hautement sécurisé » d'après un test d'intrusion récent mené par Secuvera, un fournisseur de services de sécurité informatique certifié par l'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information (en allemand, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ou BSI).

« Chez Stonebranch, nous traitons la cybersécurité comme l'un des composants les plus essentiels de l'automatisation des environnements informatiques hybrides », a déclaré le directeur général adjoint chargé de la gestion des produits chez Stonebranch, Melahat Elis. « Cette dernière série de tests de cybersécurité démontre une fois de plus la robustesse du Universal Automation Center en tant que plate-forme d'automatisation informatique hybride fiable et sécurisée », a ajouté Elis.

Les environnements informatiques hybrides, qui sont généralement composés d'un mélange de plates-formes sur site et dans le Cloud, posent des défis de sécurité uniques pour les technologies d'automatisation informatique comme l'automatisation traditionnelle de la charge de travail et les programmateurs de tâches. Les variations environnementales augmentent la probabilité de vulnérabilités critiques, ce qui pourrait exposer les entreprises à des menaces de cybersécurité.

Cette série de tests a été expressément menée pour prouver la sécurité de la communication du Universal Automation Center avec le Universal Agent et une instance hébergée par AWS du Universal Controller. Secuvera a analysé le cryptage de cette communication en tentant d'intercepter manuellement les données en transit. Les tests ont été alignés sur le modèle du test d'intrusion de l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI).

Les résultats ont confirmé que le Universal Automation Center de Stonebranch prend en charge la gestion transparente du transfert des données cryptées entre les systèmes sur site et dans le Cloud, tout en atténuant les risques et en améliorant la sécurité des données critiques.

