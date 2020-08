Hisense et le Paris Saint-Germain annoncent un partenariat mondial





QINGDAO, Chine, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- Le Paris Saint-Germain, club de football de renommée internationale, annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat pluriannuel avec Hisense, société leader dans le domaine de l'électronique et de l'électroménager grand public.

Depuis 51 ans, Hisense crée des appareils électroménagers et des produits électroniques grand public primés et vendus dans le monde entier. Ce nouveau partenariat illustrera la mission de Hisense, qui vise à améliorer l'expérience visuelle des fans de football du monde entier, et permettra à Hisense de travailler aux côtés du club pour faire connaître sa gamme de produits.

Avec ses technologies révolutionnaires en matière de télévision et d'appareils électroménagers, Hisense est parfaitement positionnée pour offrir la meilleure expérience de visionnage à domicile aux supporters du Paris Saint-Germain. Ce partenariat permettra non seulement à Hisense de faire découvrir sa marque et sa gamme de produits à un large public dans le stade du Parc des Princes et dans le monde entier, via des chaînes de télévision, des chaînes numériques et les réseaux sociaux, mais il permettra également à Hisense de fournir au club une large gamme de produits innovants pour répondre à ses besoins dans ses différentes installations, notamment son nouveau centre d'entraînement.

Alex Zhu, le président de Hisense International, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire équipe avec le Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus performants et les plus dynamiques au monde. Ce club a toujours cherché les avancées technologiques et l'innovation dans tout ce qu'il fait, ce qui cadre parfaitement avec la mission de Hisense consistant à "poursuivre l'innovation scientifique et technologique et à apporter le bonheur à des millions de familles". Nous sommes convaincus qu'à travers ce partenariat, nous pourrons créer la meilleure expérience de visionnage à domicile possible pour le Paris Saint-Germain et ses supporters dans le monde entier. »

Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Hisense dans la famille du Paris Saint-Germain et de nous associer à un leader mondial de l'électronique et de l'électroménager grand public. Ce sera une excellente occasion de toucher et d'interagir avec nos fans du monde entier en créant de puissantes expériences et opportunités, et nous nous réjouissons d'aider Hisense à réaliser ses ambitions mondiales. »

Sébastien WASELS, directeur général du Paris Saint-Germain pour la région Asie-Pacifique, a ajouté : « Nous sommes fiers de travailler avec une marque mondiale aussi prestigieuse de la région Asie-Pacifique. Il s'agit d'un partenariat significatif pour le club, qui témoigne de notre implication croissante dans la région. Nous nous réjouissons de pouvoir faire vivre l'expérience du Paris Saint-Germain à un plus grand nombre de personnes à travers le monde. Avec Hisense, nous nous rapprocherons également de nos fans en Chine, où se trouve le siège de Hisense. »

L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de l'engagement continu de Hisense dans le domaine du sport par le biais du parrainage d'équipes et d'événements sportifs de premier plan, notamment les partenariats avec la Coupe du monde de la FIFA 2018, l'UEFA EURO 2016, l'écurie de Formule 1 Red Bull et l'Open d'Australie. Ce parrainage consacre la présence de Hisense sur la scène mondiale, ses produits étant exportés dans plus de 160 pays et régions.

Le Paris Saint-Germain et Hisense sont à la pointe de l'innovation depuis plusieurs années, et les deux marques travailleront désormais ensemble pour apporter du divertissement de haute qualité dans tous les foyers.

À propos de Hisense

Fondée en 1969, Hisense a son siège à Qingdao, en Chine. Au cours des 51 dernières années, Hisense a toujours été fidèle à ses valeurs fondamentales que sont « l'intégrité, l'innovation, le souci du client et la durabilité ». Ses activités couvrent des domaines tels que le multimédia, les appareils électroménagers, l'information intelligente et les industries de services modernes. Hisense est une marque de télévision de premier plan au niveau mondial et un leader du marché en Chine, en Afrique du Sud et en Australie. L'entreprise a établi 54 entreprises et bureaux à l'étranger et exploite 14 sites de production internationaux de pointe en Chine, en Europe, en Amérique centrale et en Afrique du Sud. Hisense possède également 17 centres de recherche et de développement dans le monde entier, dans le seul but de fournir des produits de première qualité et abordables qui améliorent la vie des consommateurs.

À propos du Paris Saint-Germain

Le club de football du Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Depuis le rachat du club par QSI en 2011, il s'est transformé pour devenir l'un des meilleurs clubs de football et l'une des plus grandes marques de sport au monde. Le Paris Saint-Germain est intimement lié à Paris, qui est au coeur de l'organisation, selon la philosophie « à ville unique, club unique ». Depuis lors, le club a remporté 18 trophées en à peine sept ans, 43 dans son histoire, devenant ainsi le club de football le plus titré de France. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux joueurs de renom, dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, et actuellement Neymar et Mbappé, tous deux classés parmi les quatre meilleurs joueurs du monde. La popularité internationale du club ne cesse de croître : il est aujourd'hui l'un des clubs les plus suivis au monde, ayant bâti une communauté de plus de 90 millions de followers sur les réseaux sociaux en seulement sept ans. Il a ouvert des bureaux internationaux à Doha, New York et Singapour. Le pionnier des clubs sportifs, qui inclut désormais le football masculin, le football féminin, le handball et le judo, a ajouté les sports électroniques en 2016. Redonner à la communauté est fondamental pour le club, qui a considérablement augmenté la capacité de sa fondation à développer des programmes importants et efficaces. Parmi ses nombreux projets, le projet Red & Blue School permet au Paris Saint-Germain de servir les jeunes les plus défavorisés.

