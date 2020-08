Déclaration de l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail





GATINEAU, QC, le 10 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail, a fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre le Syndicat des débardeurs, la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique, et l'Association des employeurs maritimes:

« Le Syndicat des débardeurs, la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique, et l'Association des employeurs maritimes sont en cours de négociation en vue du renouvellement de leur convention collective, qui a expiré le 31 décembre 2018. La convention collective couvre les employés de tous les employeurs engagés dans le chargement et déchargement de navires et autres travaux connexes au port de Montréal. Notre équipe de médiation du Service fédéral de médiation et de conciliation a rencontré les deux parties à plusieurs reprises depuis le 11 décembre 2018 et continue d'être présente et disponible sur le terrain. Après des mois de négociations, les parties ont jusqu'à présent été incapables de conclure une nouvelle convention collective. Aujourd'hui, le syndicat a entamé une grève d'une durée illimitée. La grève a entraîné un arrêt de travail au port de Montréal, y compris au terminal de Contrecoeur. Le syndicat maintiendra les services pour les navires d'Océanex, de Connaigra et d'Avalon, qu'ils soient à destination ou en provenance de Terre-Neuve-et-Labrador.

Notre gouvernement comprend l'importance du port de Montréal et de ses travailleurs pour l'économie canadienne. Mon collègue, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et moi-même avons contacté les deux parties pour leur faire part de nos attentes pour qu'elles concentrent leurs efforts à résoudre leurs différends en vue de parvenir à une entente et éviter de nouvelles perturbations. C'est en parvenant à un accord négocié entre les deux parties que le port pourra reprendre son fonctionnement normal. Tout ce qui retarde le processus de négociation est décevant et nuisible autant à l'économie locale et que nationale.

Nous avons confiance dans le processus de négociation collective. Comme nous le savons tous, les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation. L'attente claire de notre gouvernement c'est que les deux parties travaillent ensemble pour résoudre leurs différends le plus rapidement possible. Nous suivrons la situation de près et nous continuerons d'évaluer comment soutenir les efforts de médiation continus. »

