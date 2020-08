Rentrée scolaire : des questions demeurent pour le secteur scolaire de la FEESP-CSN





MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Le secteur scolaire de la FEESP-CSN accueille les éclaircissements apportés aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, tout en demeurant préoccupé par certains éléments qui devront être précisés d'ici la rentrée.

«?À trois semaines de la première journée de classe, nous sommes toujours dans le flou concernant les services de garde en milieu scolaire. Comment ferons-nous dans un contexte de pénurie de personnel si la directive d'une éducatrice par classe demeure?? Nous avons en plus la gestion des groupes et des déplacements, qui était déjà une problématique en juin.?», souligne Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN. «?L'enjeu de pénurie de main-d'oeuvre se pose également au niveau du personnel auparavant affecté à la désinfection. Lors de la réouverture des écoles, qui aidera les employé-es de l'entretien???», a-t-elle poursuivi.

Les syndicats du secteur scolaire s'inquiètent aussi du niveau d'approvisionnement en équipements de protection individuels. «?Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et s'assurer que chaque membre du personnel en contact constant avec d'autres personnes, comme les secrétaires d'école, soit protégé et en sécurité?», ajoute Mme Charland.

Le secteur scolaire salue néanmoins l'effort du gouvernement de vouloir uniformiser les directives et améliorer les communications avec le personnel, et espère que cela permettra de surpasser les écueils vécus ce printemps.

À propos

Le secteur scolaire de la Fédération des employé-es et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 37 syndicats affiliés à FEESP-CSN et représente environ 30?000 employés-es de soutien présents dans 31 commissions scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones. Il représente plus précisément le personnel de soutien qui travaille dans les services de garde d'urgence, notamment les classes d'emplois suivantes : les techniciennes en service de garde, les éducatrices en service de garde, les préposé-es aux élèves handicapés et les techniciennes en éducation spécialisée, les concierges et les ouvriers.

