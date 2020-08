Prumo, bp et Siemens forment en partenariat avec SPIC pour des projets énergétiques au Brésil





Prumo, une entreprise privée brésilienne, contrôlée par EIG Global Energy Partners, bp et Siemens ont signé un accord contraignant avec SPIC Brasil. En vertu de cet accord, SPIC va d'abord acquérir 33 % des projets de GNL en énergie de GNA I et GNA II LNG-to-power, situés dans le port d'Açu, à Rio de Janeiro. SPIC a également conclu un accord pour participer aux futurs projets d'expansion de GNA III et GNA IV, qui devraient être alimentés par une mélange de GNL et de gaz domestique extrait des vastes réserves présalifères Brésiliennes.

La conclusion de l'accord, prévue pour le quatrième trimestre 2020, est soumis à l'accomplissement de certaines conditions préalables habituelles à ce type de transaction.

GNA I et GNA II est le plus grand projet de conversion de gaz à l'électricité en Amérique latine, avec une puissance installée de 3 GW, suffisante pour fournir de l'énergie à 14 millions de foyers. Le complexe comprend également un terminal GNL d'une capacité totale de 21 millions de m3/ jour. GNA I, qui a une puissance installée de 1,3 GW, devrait entrer en activité au premier semestre 2021. L'accord permet d'améliorer le potentiel des projets d'expansion GNA III et GNA IV, la stratégie des hubs gaziers nationaux et des projets d'énergies renouvelables. L'investissement total prévu dans le complexe gazier et électrique GNA est d'environ 5 milliards de dollars américains.

L'apport de SPIC Brasil à ce partenariat est centré sur son expertise en matière de stratégie d'exploitation et de gestion de projets au Brésil. Siemens, par le biais de son service de financement « Siemens Financial Services », et en étroite coopération avec Siemens Energy, apportera des capitaux et fournira une technologie innovante et son expertise éprouvée dans la gestion de projets similaires. En outre, bp apportera son portefeuille mondial de GNL, agissant en tant que fournisseur clé de gaz intégré et innovant, et Prumo apportera l'ensemble des infrastructures portuaires, l'exploitation, le développement et l'intégration des projets. Le partenariat facilite l'expansion d'une série de projets et témoigne de la volonté de réaliser les investissements en cours de développement.

BofA Securities et Lakeshore Partners ont agi en tant que conseillers financiers de GNA et de ses sponsors. Itaú BBA a agi en tant que conseiller financier exclusif de SPIC. Mattos Filho a agi en tant que conseiller juridique de GNA et de ses sponsors. Trench Rossi Watanabe a agi en tant que conseiller juridique de SPIC.

Siemens AG (Berlin et Munich) est une centrale électrique technologique mondiale, qui prône l'excellence en ingénierie, l'innovation, la qualité, la fiabilité et l'internationalité depuis plus de 170 ans. L'entreprise est opérationnelle dans le monde entier et axée sur les domaines de la production et de la distribution d'énergie, des infrastructures intelligentes des bâtiments et des systèmes énergétiques distribués, ainsi que de l'automatisation et de la numérisation dans les industries de transformation et de fabrication. Par l'intermédiaire de l'entreprise Siemens Mobility, gérée séparément, l'un des principaux fournisseurs de solutions de mobilité intelligente en matière de transport ferroviaire et routier, Siemens configure le marché mondial des services de transport de passagers et de marchandises. En raison de ses participations majoritaires dans les sociétés cotées en bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens est également un fournisseur de premier plan à l'échelle mondiale dans le domaine de la technologie médicale et des services de santé numériques ainsi que dans celui des solutions écologiques pour la production d'énergie éolienne terrestre et offshore. Au cours de l'exercice 2019, clos au 30 septembre 2019, Siemens a généré un chiffre d'affaires de 86,8 milliards d'euros et un bénéfice net de 5,6 milliards d'euros. Fin septembre 2019, la société comptait environ 385 000 employés dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.siemens.com.

Siemens Financial Services (SFS), le service de financement de Siemens, fournit des solutions financières B2B. Une combinaison unique d'expertise financière, de gestion des risques et de savoir-faire industriel permet à SFS de créer des solutions financières innovantes et personnalisées. Grâce à ces solutions, SFS facilite la croissance, crée de la valeur, améliore la compétitivité et permet aux clients d'accéder aux nouvelles technologies. SFS soutient les investissements grâce au financement et à la location de matériel, aux prêts aux entreprises, aux placements en actions et au financement sur projets et financement structuré. Des solutions de financement de créances commerciales et de comptes clients viennent compléter le portefeuille de SFS. Grâce à son réseau international, SFS est parfaitement adapté aux exigences juridiques particulières de chaque pays et en mesure de fournir des solutions financières à l'échelle mondiale. Chez Siemens, SFS est un consultant expert en risques financiers. Siemens Financial Services a son siège mondial à Munich, en Allemagne, et compte près de 3 000 employés dans le monde entier. www.siemens.com/finance.

SPIC Brasil, filiale en propriété exclusive de la State Power Investment Corporation (SPIC), une société mondiale de production d'énergie et de projets connexes. Au Brésil, cela se traduit par l'union entre l'expertise et la solidité financière d'un grand groupe chinois et du pionnier australien ayant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des énergies renouvelables. Actuellement, SPIC Brasil exploite la centrale hydroélectrique de São Simão, à la frontière entre les États de Minas Gerais et de Goiás, le parc éolien Millennium et le parc éolien Vale dos Ventos dans l'État de Paraíba. Au Brésil, l'entreprise emploie environ 160 personnes, situées à São Paulo (SP), Natal (RN), São Simão (GO) et Mataraca (PB). SPIC Global a une puissance installée totale de 151 GW. Elle emploie plus de 130 000 personnes dans les 64 pays où elle est opérationnelle.

Prumo est le groupe économique multi-activités responsable du développement stratégique du port d'Açu. Nous sommes contrôlés par EIG Global Energy Partners, un fonds basé aux États-Unis axé sur l'énergie et les infrastructures, et par Mubadala Investment Company, un investisseur actif et innovant qui alloue des capitaux dans une multitude de segments.

Grâce aux 6 entreprises du groupe (Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome et BP Prumo) et à tous nos clients et partenaires, le port d'Açu est au service des segments du pétrole et du gaz, de la logistique portuaire et de l'exploitation minière. Son infrastructure est dotée d'un potentiel unique permettant de soutenir de nouvelles entreprises et plusieurs créneaux industriels.

Inspirée par la vision stratégique de Prumo, Açu est aujourd'hui l'une des des plus grandes et des plus prometteuses entreprises du Brésil. Grâce à sa sécurité et à son efficacité opérationnelles, combinées à la solidité de la vision à long terme du groupe et à la proximité des principaux bassins d'exploration pétrolière, Açu consolide sa position est en train de devenir la meilleure solution capable de répondre aux demandes les plus exigeantes.

bp est une entreprise intégrée dans le domaine de l'énergie, présente en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australasie, en Asie et en Afrique. Nous sommes présents dans 79 pays. Avec plus de 100 ans d'expérience dans le monde de l'énergie, nous comprenons en profondeur le marché de l'énergie et avons développé des compétences uniques en matière de commerce, de marketing, de technologie et d'innovation. Le nouvel objectif de bp est de repenser l'énergie pour les personnes et pour notre planète, afin que bp devienne une entreprise atteignant la neutralité carbone d'ici 2050 ou même avant, et aide le monde à atteindre la neutralité carbone.

EIG Global Energy Partners (« EIG »), est un investisseur institutionnel de premier plan du secteur mondial de l'énergie, avec 22,9 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2020. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans le secteur de l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie au niveau mondial. Au cours de ses 38 années d'existence, EIG a engagé plus de 34,2 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie avec plus de 360 projets ou entreprises dans 36 pays sur les six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège à Washington, D.C. et dispose de bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'EIG à l'adresse suivante : www.eigpartners.com.

