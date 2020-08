Réouverture du Musée canadien de la nature le 5 septembre





OTTAWA, 10 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est temps de relâcher les dinosaures ! Le Musée canadien de la nature rouvrira ses portes le samedi 5 septembre, la fin de semaine de la fête du Travail, après une longue fermeture due à la pandémie de COVID. Les visiteurs pourront renouer avec la magie des dinosaures, la majesté du rorqual bleu, les mystères de l'Arctique, l'époustouflante diversité des formes de vie du Canada et autres beautés de la nature. Les membres profiteront d'une prévisite les 29 et 30 août.



Toutes les galeries permanentes seront ouvertes et une nouvelle attraction suspendue au plafond de l'atrium ne manquera pas d'attirer l'attention des visiteurs. Il s'agit d'une représentation de la Terre de sept mètres de diamètre. Cette oeuvre de l'artiste britannique Luke Jerram s'intitule Gaia (son dévoilement qui devait avoir lieu en avril à l'occasion de la Journée de la Terre a été retardé).

Le 25 septembre, le Musée lancera la première mondiale de l'exposition Planète glace : les mystères des âges glaciaires . Cette exposition produite par le Musée présente plus de 120 spécimens authentiques, modèles et artéfacts impressionnants qui sondent le rôle de premier plan de la glace et du froid dans la formation du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, tout cela en parcourant plus de 80 000 années de l'histoire de la Terre. L'exposition sera à l'affiche jusqu'au 3 janvier 2021, après quoi elle entamera sa tournée internationale.

Le personnel du Musée s'est préparé et mettra en oeuvre des mesures adaptées et des procédures spéciales pour assurer la santé et la sécurité des visiteurs. Conformément aux directives de la santé publique, les nouvelles mesures comprendront la billetterie en ligne seulement, les visites horodatées, le port du couvre-visage à l'intérieur, la distanciation physique, un nettoyage plus fréquent et des panneaux de direction.

Les nouvelles heures d'ouverture sont les suivantes : de 10 h à 16 h du mercredi au dimanche (mais ouvert le lundi de la fête du Travail); la première heure (de 10 h à 11 h) est réservée aux membres pendant la fin de semaine. On pourra réserver les billets horodatés dans des créneaux de 15 minutes. Étant donné les restrictions, il n'y aura jamais plus de 250 personnes à la fois dans le Musée. Les visiteurs auront donc plus d'espace et éviteront les engorgements. Nous offrons l'entrée gratuite pendant la dernière heure des journées de semaine, mais les visiteurs doivent quand même réserver leur billet en ligne.

Certaines zones interactives à contact élevé, telles que la clinique de soins aux oiseaux, le navire de recherche dans l'Arctique et le Café Nature, demeureront fermées. Comme l'édifice centenaire du Musée comporte quatre étages, les visiteurs devront suivre un sens de circulation, qui les amènera à monter d'un côté et à descendre de l'autre. De plus, on contrôlera les billets et l'accès au bâtiment dans une tente d'accueil montée à l'extérieur des portes principales.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réouverture du Musée , consultez nature.ca.

Le Musée continuera d'offrir une variété d'activités et de programmes virtuels sur son site Web, nature.ca. Il a récemment lancé une visite virtuelle 3D à 360 degrés qui permet au visiteur de parcourir le Musée à son propre rythme. Plus de 80 000 images provenant d'une caméra à 360 degrés ont été réunies pour élaborer cette expérience en ligne exceptionnelle. Faites-en l'expérience à nature.ca/360f .

Un mot sur le Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national de sciences et d'histoire naturelles du Canada. Il procure des connaissances fondées sur des faits et des expériences enrichissantes. Il manifeste son indéfectible engagement à l'égard de la nature d'hier, d'aujourd'hui et de demain par la recherche scientifique, la conservation de quelque 14 millions et demi de spécimens, des programmes éducatifs, des expositions permanentes et itinérantes et son dynamique site Web, nature.ca. Le Musée canadien de la nature se trouve au 240, rue McLeod (angle Metcalfe) à Ottawa. Suivez le musée sur Twitter (@museedelanature), Instagram (museedelanature) et Facebook (facebook.com/Museecanadiendelanature)..

Renseignements pour les médias

Dan Smythe

Chef, Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613-698-9253 (cell.)

dsmythe@nature.ca

John Swettenham

Chef du Marketing

Musée canadien de la nature

613-868-8277 (cell.)

jswettenham@nature.ca

