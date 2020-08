Le milieu des affaires réclame l'intervention immédiate du gouvernement du Canada pour permettre le retour aux activités normales au Port de Montréal





MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) sont extrêmement préoccupés par l'impact de la grève générale illimitée déclenchée aujourd'hui par le Syndicat des débardeurs SCFP (section locale 375) au Port de Montréal sur l'économie et les entreprises de Montréal, du Québec et de l'est du Canada.

Ces organisations estiment que la grève prend l'économie en otage au moment où tous les efforts devraient plutôt être axés sur la relance suite à une crise économique sans précédent. Elles réclament aujourd'hui, dans le cadre d'une conférence de presse conjointe, l'intervention immédiate du gouvernement du Canada pour permettre un retour aux activités normales dans les plus brefs délais.

« Les effets d'une grève prolongée sur l'économie de Montréal et du Québec seront dévastateurs. À chaque jour supplémentaire, on ralentira d'autant plus la relance de notre économie. On perdra des occasions de croissance future. On courra le risque que les navires qui écartent Montréal de leur itinéraire aujourd'hui n'y reviennent plus. Le port nous connecte à plus de 140 pays et 110 millions de consommateurs. Son bon fonctionnement est essentiel non seulement pour la rentabilité de nos entreprises, mais également pour la réputation de la métropole et du Québec comme places d'affaires. Il faut agir maintenant, imposer l'arbitrage et exiger le retour au travail », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

« L'annonce de la grève générale illimitée va continuer de prendre les entreprises en otage, alors que plusieurs entrepreneurs tentent actuellement de sauver leur entreprise. C'est une très mauvaise nouvelle qui a des impacts incommensurables, que l'on pense à l'autonomie alimentaire du Québec ou aux enjeux des chaînes logistiques, les impacts sont multiples dans toutes les régions et les conséquences seront importantes », a poursuivi Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Les impacts du conflit de travail au Port de Montréal sur l'économie du Québec sont déjà importants. Alors que la reprise économique est encore fragile, une grève illimitée aura des conséquences désastreuses pour des milliers d'entreprises de partout au Québec qui dépendent du port pour leur chaîne logistique. Nous réitérons qu'il est urgent que le gouvernement fédéral et la ministre du Travail interviennent pour favoriser un retour normal aux opérations dès que possible », a poursuivi Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Les PME peinent à se relever de la crise de la COVID-19. En effet, bien que les trois quarts aient entièrement repris leurs activités au Québec, seul un tiers d'entre elles ont retrouvé leur niveau de ventes habituel. Leur ajouter des obstacles pour accéder à leurs produits ralentira non seulement leur production, mais nuira aussi à d'éventuelles ventes. Cela ne pourrait pas arriver à un pire moment pour les PME, en particulier pour celles des secteurs de la fabrication, de l'agriculture, du commerce de gros ou encore du commerce de détail. Compte tenu de l'importance du Port de Montréal, ce sont les entreprises de tout le pays qui peuvent faire les frais de cette grève. L'intervention du gouvernement du Canada pour assurer la poursuite des activités portuaires est nécessaire », a ajouté François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

« La grève actuellement en cours fragilise grandement la capacité d'exportation et les chaînes d'approvisionnement des entreprises manufacturières québécoises et ce, alors qu'elles ont eu à encaisser plusieurs coups récemment, pensons au blocus ferroviaire, à la pandémie de la COVID-19 et à l'imposition de tarifs sur l'aluminium. Il faut absolument que les activités du port puissent recommencer rapidement. Il en va de la vitalité économique de nos régions », a conclu Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Déclaration conjointe pour l'intervention du gouvernement : plus de 500 appuis recueillis

Les cinq organisations ont lancé, le 5 août dernier, une déclaration conjointe qui appelle tous les gouvernements à intervenir rapidement pour limiter les impacts de cette situation au Port de Montréal et mettre un terme au conflit. À ce jour, la déclaration a recueilli plus de 500 appuis de la part de signataires oeuvrant dans tous les secteurs d'activités et issus du Québec et de l'Ontario.

Pour consulter la déclaration et la liste des signataires : https://www.ccmm.ca/fr/declarationportdemontreal/



À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic.

À propos de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

La FCEI est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la FCCQ représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'il s'agisse de chambres ou d'entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 500 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.





SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 14:35 et diffusé par :