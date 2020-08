Invitation aux médias - Annonce concernant le Théâtre de la Dame de Coeur





QUÉBEC, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, monsieur André Lamontagne, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant le Théâtre de la Dame de Coeur.

Date : 11 août 2020



Heure : 10 h



Lieu : Théâtre de la Dame de Coeur

611, rang de la Carrière

Upton (Québec) J0H 2E0

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 14:31 et diffusé par :