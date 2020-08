Les écoles privées confiantes pour la rentrée scolaire 2020





La collaboration des élèves et des parents demandée pour le respect des mesures sanitaires

MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés accueille favorablement les mesures présentées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de la santé publique pour la rentrée 2020. Pour les écoles membres de la Fédération, des balises claires, de la flexibilité et la collaboration des élèves et des parents représentent les clés pour assurer la réussite de la rentrée.

« Nous avions demandé des balises claires pour l'ensemble des écoles afin d'assurer la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel, tout en laissant la marge de manoeuvre nécessaire à chaque école pour s'adapter à sa réalité. C'est ce que nous avons maintenant. Le plus important pour nous est qu'un message clair soit envoyé aux élèves, aux parents et à l'ensemble de la communauté, insistant sur le fait que l'école est obligatoire pour tous les jeunes Québécois malgré la pandémie. La réussite scolaire de tous les élèves doit demeurer une priorité pour les écoles et l'ensemble du Québec, » affirme David Bowles, président de la Fédération.

Un appel aux parents

La Fédération fait appel à la coopération des parents pour s'assurer que les élèves suivent rigoureusement les mesures sanitaires et que ceux qui doivent porter le masque lors de leurs déplacements dans l'école le fassent rigoureusement.

Les écoles privées élaborent des plans d'urgence afin de réagir promptement et efficacement advenant des cas de COVID-19 dans l'école. Bien que les écoles soient prêtes à mettre en place les mesures sanitaires exigées par la Santé publique et la CNESST, elles ont peu de contrôle sur ce que font les jeunes à l'extérieur de l'école et doivent être prêtes à faire face à toute éventualité. Tout est mis en oeuvre pour des communications rapides et efficaces. Si des élèves sont infectés, la collaboration des parents sera un facteur clé pour la protection de tous.

Par ailleurs, l'expérience acquise au printemps dernier par les écoles privées pour l'enseignement à la maison leur permet d'être bien préparées si des élèves devaient rester à la maison pour quelques semaines.

Un défi pédagogique d'envergure

Le plus grand défi pour les écoles, notamment les écoles secondaires, demeure l'accueil et l'intégration des nouveaux élèves qui ont eu un accompagnement varié au printemps dernier.

« Cette année, nous devrons redoubler d'ardeur pour assurer une bonne intégration des nouveaux élèves au secondaire, alors qu'il pourrait y avoir des disparités importantes quant à l'accompagnement académique reçu au printemps dernier. Nos enseignants se préparent à relever ce défi et ils veilleront, tout au long de l'année, à s'assurer que chaque jeune ait les connaissances de base nécessaires pour poursuivre ses apprentissages et réussir, » explique David Bowles.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 135 écoles secondaires, 110 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération offre un vaste choix de formations au personnel des écoles membres, des services-conseils et des services d'achats groupés.

Les différents visages de l'enseignement privé

https://ecolespriveesquebec.ca/

www.feep.qc.ca

