Actualisation du plan pour la rentrée 2020 - « Tout est en place pour une rentrée réussie »

MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Carl Ouellet, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), Hélène Bourdages, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES) et Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) saluent les mesures d'actualisation du plan de match pour la rentrée scolaire annoncées par le ministre de l'éducation dans le respect des consignes de la santé publique.

« Forts des mesures déjà mises en place dans nos établissements et de l'expérience des mois de mai et juin hors CMM, nous sommes confiants que ces dernières mesures permettront une rentrée sécuritaire et positive autant pour les élèves que pour les personnels dans les écoles et les centres de formation », ont-ils déclaré.

Scolarisation obligatoire

Le maintien de la scolarisation obligatoire pour les élèves du secteur jeune, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes est une excellente nouvelle pour pallier le décrochage et éviter de creuser des écarts dans les apprentissages des élèves.

« Quand on sait que l'absentéisme est le premier facteur de décrochage scolaire, nous ne pouvons qu'être heureux du retour à l'obligation de fréquentation de tous les élèves. Il ne faut pas négliger non plus l'aspect de la sécurité que l'école apporte à certains élèves plus vulnérables au niveau psychosocial, » a indiqué Nicolas Prévost, président de la FQDE.

Couvre-visage obligatoire

Comme l'a expliqué Carl Ouellet, président de l'AQPDE : « Le port du couvre-visage obligatoire pour les élèves du 3e cycle du primaire et du secondaire va faciliter les déplacements au sein de l'établissement. À l'intérieur des classes, les élèves pourront ôter les masques dès que la distanciation est respectée. Cela est en cohérence avec les autres mesures s'appliquant dans la société, ce qui va en faciliter la compréhension et l'adoption. »

Les bulles deviennent le groupe classe complet

« À Montréal où il n'y a pas eu de retour à l'école en mai dernier, cette rentrée est une vraie première. Nos directions sont prêtes et nous nous réjouissons que le groupe classe ait remplacé le concept difficile à appliquer des bulles à l'intérieur d'un même groupe. Nous ne savons pas encore s'il y aura plusieurs élèves qui devront rester à la maison en raison d'éclosions, mais nous saluons le fait qu'un nombre d'heures minimum d'enseignement à distance soit prévu en fonction des niveaux, ce qui va assurer une équité dans l'offre d'enseignement », a indiqué la présidente de l'AMDES, Hélène Bourdages.

« En conclusion, nous avions déjà eu les grandes lignes du plan de rentrée en juin. Nous nous attendions à des ajustements au cours de l'été. Les nouvelles directives données aujourd'hui vont nous permettre de sécuriser le milieu, les personnels et les parents et d'organiser une belle rentrée pour tous, » ont conclu les présidents des trois associations.

