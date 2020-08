Une programmation alternative de célébrations des communautés LGBTQ2+ au Festival Fierté Montréal





Le gouvernement du Canada appuie le Festival Fierté Montréal pour son édition 2020

MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW/ - Notre gouvernement est déterminé à appuyer les communautés LGBTQ2+ canadiennes et à bâtir une société où tout le monde a les mêmes droits et des chances égales de réussir, et ce, même en temps de pandémie.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 102 500 dollars à l'organisme Fierté Montréal par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Cette somme permet au Festival Fierté Montréal 2020 d'offrir jusqu'au 16 août prochain une programmation alternative de célébrations des communautés LGBTQ2+. Les artistes et artisans du Festival offrent des prestations créatives et diversifiées, sous l'angle de l'inclusion, de l'ouverture sur les différences et de l'acceptation en respectant les mesures de distanciation physique.

Un montant de 25 600 dollars a aussi été octroyé à l'organisme dans le cadre du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19.

Citations

« Il est plus important que jamais de soutenir les artistes des communautés LGBTQ2+ en investissant dans des initiatives et des événements phares qui leur sont destinés, comme Fierté Montréal. Nous sommes fiers de contribuer à la solidarité des communautés et à la diversité de notre société. Le Festival Fierté Montréal prend une autre forme cette année, mais tout aussi festive et créative. Bon Festival à tous! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Fondé en 2007 à l'initiative des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, Fierté Montréal est aujourd'hui le plus grand rassemblement de cette nature au sein de la francophonie. L'organisme a pour mission principale de soutenir et de promouvoir les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres locales tout en servant de phare d'espoir pour les communautés qui vivent dans l'injustice à travers le monde.

Le Festival Fierté Montréal - Édition 2020 - se tient du 10 au 16 août et présente en ligne une programmation diversifiée et créative mettant de l'avant les enjeux des différentes communautés LGBTQ2+. Des spectacles pour tous les goûts, sous plusieurs formes, avec notamment Backxwash, Melissa Etheridge, Dominique Jackson, Adam Lambert, Ngabo et plusieurs autres!

Le gouvernement du Canada a mis sur pied un fonds d'urgence de 500 millions de dollars, une mesure d'aide temporaire visant à alléger les pressions financières subies par les organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport qui essuient des pertes importantes dues à la pandémie de COVID-19. Ce fonds sert à maintenir des emplois et à favoriser la continuité des activités des organismes dont la viabilité est entravée.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine a été créé pour aider les communautés à célébrer leur passé et leur présent. Le Programme permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

