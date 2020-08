Autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud - Réparation du pont d'étagement à l'approche de l'autoroute 40





MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il entreprendra des travaux de réparation au pont d'étagement de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud au-dessus de la rue Gince / rue de Beauharnois et du chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie Ouest à l'approche de l'autoroute 40 (Métropolitaine) à Montréal. Le chantier sera amorcé progressivement à compter du 17 août, et il se poursuivra jusqu'au mois de décembre.

Le projet consiste en la réparation du dessus et du dessous de la dalle, des côtés extérieurs, des culées, des colonnes et des glissières de sécurité, au remplacement des joints du tablier ainsi qu'à la reconstruction du musoir et du trottoir sous le pont. Ces interventions permettront de maintenir la structure fonctionnelle et sécuritaire.

La configuration du chantier permettra le maintien de toutes les voies de circulation le jour. La limite de vitesse sera toutefois réduite à 70 km/h, ainsi que la largeur des voies. Des fermetures partielles ou complètes seront toutefois requises de soir, de nuit ou de fin de semaine, notamment :

la fermeture partielle ou complète de la bretelle menant de l'A-15 sud vers l'A-40 est, de la voie de desserte en direction est et du boulevard de l'Acadie;

la fermeture partielle ou complète de la bretelle menant de l'A-15 sud vers l'A-40 ouest et de voie de desserte en direction ouest;

la fermeture partielle ou complète de la rue Gince / rue de Beauharnois et du chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie Ouest.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 13:49 et diffusé par :