NAV CANADA : le service de nuit reprend à cinq emplacements dans l'Atlantique Canada

Les services de navigation aérienne de nuit réguliers de NAV CANADA reprendront à cinq emplacements dans l'Atlantique Canada dès le 18 août 2020. Cette décision tient compte du contexte de santé publique en vigueur et des besoins opérationnels....

Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante : « On a signalé 119 451 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 981...

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour soutenir les Canadiens financièrement et aussi pour les appuyer en matière de santé afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Dès son lancement, la Prestation...

