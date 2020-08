BMO Investissements Inc. annonce des modifications au Fonds Étape Plus 2030 BMO





MONTRÉAL, le 10 août 2020 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire du Fonds Étape Plus 2030 BMO (le « fonds »), a annoncé aujourd'hui que la répartition du portefeuille du fonds a été remplacée par une composition d'actif « protégée ».

Le portefeuille du fonds sera désormais entièrement composé de placements à revenu fixe (y compris des obligations provinciales et d'entreprises) et quasi-espèces jusqu'à sa date de dissolution cible. Conformément aux stratégies de placement du fonds, cette réaffectation à un portefeuille de titres à revenu fixe vise à garantir que le fonds puisse verser aux investisseurs le montant garanti à l'échéance1 à sa date de dissolution cible.

Par suite de ce changement, BMOII a réduit les frais de gestion des parts des séries A, D et Conseiller du fonds, comme l'indique le tableau ci-dessous, à compter de la fermeture des bureaux le 10 août 2020 :

Fonds Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion BMO Fonds Étape Plus 2030 Série A : 1,65 %

Série D : 1,20 %

Série Conseiller : 1,65 % Série A : 1,05 %

Série D : 0,85 %

Série Conseiller : 1,05 %

Comme annoncé précédemment le 22 mai 2020, le fonds ne peut plus être acheté par les investisseurs, y compris dans le cadre de tout programme de cotisation automatique.

Pour plus d'informations à propos du fonds et des fonds d'investissement BMO, visitez bmo.com/principal/particuliers/investissements/fonds.

1 Afin de recevoir la valeur liquidative quotidienne la plus élevée atteinte (le « montant garanti à l'échéance »), les investisseurs doivent conserver le fonds jusqu'à sa date de dissolution cible. S'ils vendent leurs parts avant cette date, ils toucheront le prix par part en fonction de la valeur liquidative de la série établie par BMOII après réception de leur demande de rachat, qui pourrait être moins élevée que le montant garanti à l'échéance. Veuillez consulter la notice annuelle du fonds. Vous y trouverez des renseignements importants sur le montant garanti à l'échéance.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos des fonds Étape Plus BMO

Les fonds Étape Plus BMO sont des produits conçus pour protéger l'investissement d'un client à condition qu'il conserve ses placements dans le fonds jusqu'à sa date de dissolution cible.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 10 août 2020 à 11:59 et diffusé par :